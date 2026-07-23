El público dicta sentencia a la entrevista de Javier Ruiz a José Luis Rodríguez Zapatero en RTVE y la opinión es unánime

Este jueves, Javier Ruiz ha conseguido la exclusiva más buscada por todas las cadenas de televisión, radios y medios escritos al contar por primera vez con José Luis Rodríguez Zapatero en el plató de 'Mañaneros 360' tras su imputación por el caso Plus Ultra. Así, el expresidente del Gobierno ha concedido a TVE su única entrevista desde que la Audiencia Nacional le atribuyera graves delitos como tráfico de influencias o blanqueo.
Una reaparición muy esperada que ha dado mucho que hablar tanto antes como después. De hecho, antes de dar la bienvenida a José Luis Rodríguez Zapatero, el presentador se plantaba ante las presiones que estaba recibiendo por parte de PP y Vox, dejando claro que la entrevista ni se había pactado ni "pasteleado" y pidiendo así a los partidos de derecha y ultraderecha que dejaran hacer su trabajo a los periodistas.
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Poco después, Javier Ruiz recibía al ex presidente del Gobierno en el plató de 'Mañaneros 360' y junto a él en la mesa se situaban Ana Pardo de Vera y Cristina de la Hoz para que ambas participaran en el final de la entrevista y pudieran formularle las preguntas que ellas consideraran.
Ha sido una entrevista de en torno a 40 minutos en la que José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado que no se ha corrompido y que siempre ha respetado la legalidad. Asimismo, ha desmentido que participara en el rescate a Plus Ultra y también ha negado que haya utilizado a sus hijas como testaferro. De hecho, ha sido en ese momento en el que el socialista se revolvía contra el presentador comentando que le parecía "increíble" que le preguntara eso.
En otro momento dado, Zapatero volvía a mostrarse muy incómodo con la repregunta de Javier Ruiz al interrogarle sobre si podrían salir algunas conversaciones con Julio Martínez o con alguien relacionado con el caso. Un momento que tiraba por tierra todas las críticas que habían vertido antes de la entrevista, en las que se aseguraba que iba a ser un "masaje".
También cuando Javier Ruiz le volvía a cuestionar por el origen de las joyas tras negarse a responder, Zapatero le pedía al presentador que respetara los tiempos judiciales. Y cuando Ruiz trataba de hacerle una última pregunta, el ex presidente le cortaba. "¿Pero no era la última la anterior?", le espetaba. "¿Por qué ha tardado tanto? Han sido 65 días esperando unas explicaciones que usted dijo que iban a llegar en una semana?", le preguntaba. "Permítame que le diga que eso tiene que ver con el proceso judicial y mi derecho a la defensa", le respondía.
"Todo lo que he dicho hoy lo dije ante el juez. He respondido a todas las preguntas. En el senado respondí a 300 preguntas, al juez 59 y a ustedes no les he regateado ninguna", sentenciaba Zapatero antes de que Javier Ruiz le diera las gracias por haber elegido 'Mañaneros 360' y TVE para romper su silencio.
El atronador veredicto de la audiencia a la entrevista de Javier Ruiz a José Luis Rodríguez Zapatero
Como era de esperar, la visita de Zapatero a 'Mañaneros 360' ha generado mucho interés en redes sociales y son numerosos usuarios los que no han dudado en aplaudir a Javier Ruiz por su impecable trabajo y por preguntar incisivamente para tratar de conseguir una respuesta ante un expresidente del Gobierno que se ha mostrado esquivo en algunas de las cuestiones y poco transparente en determinadas explicaciones.
"Maravillosa entrevista. Sin edulcorar y al grano. A ver si Feijoo es valiente y se pone delante de Javier", comentaba una espectadora. "Buena entrevista de Javier Ruiz y Zapatero. Sin tapujos", destacaba otro.
Por otro lado, son muchos los que se han atrevido a comparar la entrevista de Javier Ruiz al socialista con las que hacen en las cadenas autonómicas a sus líderes, poniendo de ejemplo la última que le hizo Antonio Naranjo a Isabel Díaz Ayuso en su programa.
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Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.