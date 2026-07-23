Comunicado de última hora de Kiko Rivera tras su grave problema de salud: El DJ anuncia que ha sufrido un nuevo ictus

Kiko Rivera sorprendía este miércoles al emitir un comunicado a primera hora de la tarde anunciando que cancelaba toda su gira de verano por un "grave problema de salud". Poco después, 'De lunes a viernes' actualizaba su estado y Canales Rivera revelaba que su primo había sido ingresado en el Hospital Sagrado Corazón de Sevilla y sus amigos más cercanos decían estar muy preocupados porque no respondía al teléfono.

Este jueves, Kiko Rivera ha actualizado su estado y ha publicado un nuevo comunicado en el que ha anunciado que ha vuelto a tener un ictus. "He vuelto a sufrir un ictus. Esta vez ha sido un poco más fuerte.Probablemente el estrés ha tenido mucho que ver. Llevo demasiado tiempo viviendo bajo una presión mediática constante, con mi nombre presente cada día en televisiones, redes sociales y titulares", asegura.

Tras ello, el hijo de Isabel Pantoja confiesa que tiene algunas secuelas leves. "Afortunadamente estoy bien. Han quedado algunas pequeñas secuelas que, si Dios quiere, con el tiempo, la rehabilitación y mucho trabajo terminarán desapareciendo", asevera.

"La vida vuelve a darme una oportunidad. Y esta vez no pienso desaprovecharla. He intentado cuidar mi salud y seguir adelante, pero llega un momento en el que uno también necesita paz para vivir. A partir de hoy voy a priorizarme. Mi tranquilidad, mi familia y mi recuperación están por encima de todo", prosigue diciendo el DJ.

"Ha llegado el momento de poner límites y de priorizar mi bienestar por encima de todo. No voy a seguir soportando situaciones que ponen en riesgo mi salud. Es momento de cambiar muchas cosas", sentencia dejando entrever que no va a seguir entrando en polémicas como en los últimos tiempos con su guerra con su ex mujer y madre de sus hijos, Irene Rosales.

Por último, el hijo de Isabel Pantoja deja claro que serán él o su familia los únicos que den informaciones sobre su estado. "Quiero aprovechar también para dejar algo muy claro. Toda la información relacionada con mi estado de salud saldrá únicamente de mí o de mi familia. Solo mi familia y mi mujer tienen acceso a la información necesaria. Lamentablemente, he comprobado que hay personas que hablan más de la cuenta, por lo que os pido que no deis credibilidad a nada que no proceda de esas fuentes", concluye.