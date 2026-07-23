'Supervivientes All Stars 2026' anuncia un cambio en el juego con imágenes de su casting de concursantes "sorprendente y explosivo"

Mediaset ya ha arrancado la campaña de promoción de la tercera edición de 'Supervivientes All Stars', la versión en la que el reality aventurero de Telecinco brinda segundas oportunidades a antiguos participantes que saben bien qué supone sobrevivir a las adversidades en su anterior incursión en los Cayos Cochinos de Honduras.

El primer spot, que ve la luz seis semanas después del final de 'Supervivientes 2026', que culminó con la proclamación de Maica Benedicto como ganadora, abre boca de cara a un estreno que, previsiblemente, se producirá a comienzos de septiembre como así mismo sucedió el pasado año.

En el anuncio se aprecian las piernas y el tronco de siete personas diferentes -cuatro chicos y tres chicas- desfilando por una pasarela rodeada de vegetación que corresponde con el set en el que Cuarzo, la productora del programa, suele grabar los vídeos de presentación de los concursantes.

Mientras se muestran esas imágenes en apenas diez segundos de duración, la voz corporativa oficial de Telecinco pronuncia lo que parece el nuevo claim de esta temporada de 'Supervivientes All Stars'. "Cambia el juego", dice concretamente la locución sin entrar, eso sí, en más detalles y causando el efecto deseado: la intriga por conocer qué cambios de mecánica está ideando la organización para sorprender al público.

💥 CAMBIA EL JUEGO 💥



S|V All Stars 2026, muy pronto estreno en @telecincoes pic.twitter.com/xPkUUKp0eO — Mediaset España (@mediasetcom) July 22, 2026

Y es que, después del desgaste que ha acusado la edición ordinaria emitida en primavera, reflejado en unos datos de audiencia más bajos de lo habitual, el espacio de supervivencia, que se erige como la baza más garante y sólida de Telecinco para otoño, tiene la misión de reconquistar al espectador y recobrar su interés por el formato.

Para acabar, en esa misma promoción se indica que el estreno de 'Supervivientes All Stars 2026', que experimenta un pequeño restyling en el logo, tendrá lugar "muy pronto", pero sin desvelar la fecha exacta, como es lógico, dado que aún queda más de un mes por delante para el inicio del nuevo curso televisivo.

No obstante, lo que sí se da casi por seguro es que la cadena empezará a revelar de forma inminente la identidad de los robinsones que van a repetir la experiencia más dura y espectacular de la televisión; como estrategia de promoción del reality por antonomasia.

Precisamente, respecto al casting, durante la gala final de 'Supervivientes 2026' y en su último debate, se cebó la configuración de un plantel de concursantes "sorprendente y explosivo". Estos dos términos a la hora de describirlo fueron muy recurrentes. Pronto saldremos de dudas y confirmaremos si realmente es así.