Maica Benedicto se proclama ganadora de 'Supervivientes 2026' tras arrasar en votos en una final de mujeres

'Supervivientes 2026' ya ha coronado a su flamante ganadora. Tras vivir una extrema aventura en Honduras que se ha extendido durante casi 100 días, Maica Benedicto se ha proclamado vencedora de la edición. Lo ha hecho al conseguir el respaldo mayoritario de los espectadores en un televoto express frente a Alba Paul. Así, Maica ha podido levantar con euforia el ansiado cheque de 200.000 euros que Borja González, el predecesor en el palmarés, le ha entregado al término de la gala.

Con este resultado, oficiado por Jorge Javier Vázquez con su clásica levantada de mano, el reality de supervivencia ha puesto el broche de oro a una noche muy intensa y emocionante, que ha arrancado con la espectacular llegada de María Lamela y de los cuatro finalistas en helicóptero a los estudios de Mediaset. Poco después, ha tenido lugar la primera ceremonia de eliminación de la noche, que ha dejado fuera de juego a José Manuel Soto.

Con el listado de concursantes en la competición reducido a tres, la organización de 'Supervivientes 2026' ha enfrentado a los finalistas a dos pruebas decisivas, una de ellas la más larga y compleja de la historia. El ganador o ganadora se clasificaba en el televoto final. Alba Paul ha sido la primera clasificada y se ha medido en duelo con Maica Benedicto, la segunda que ha llegado a dicha votación final tras derrotar a Alvar Seguí, que se ha tenido que conformar con el bronce de esta edición.

Tras reencontrarse también con los familiares, las dos finalistas, Alba y Maica, han podido entrar en el plató de 'Supervivientes 2026'. Allí han dado a conocer sus primeras impresiones a su llegada a España mientras se vivían los últimos minutos de votación en la app oficial de Mediaset Infinity.

Maica Benedicto se hace con el oro de 'Supervivientes 2026'

Una vez cerrado el televoto, y con una puesta en escena épica, Jorge Javier Vázquez ha comunicado, desde el centro del plató, el nombre de la campeona, de la robinsona que se iba a alzar con el oro. "Los espectadores han decidido con sus votos que la ganadora de 'Supervivientes 2026' sea... MAICA", han sido las palabras empleadas por el presentador que le han otorgado la victoria a la joven murciana. Es la primera mujer que gana el formato en cinco años, desde Olga Moreno (2021). Y lo ha hecho con un abultado volumen de votos (59,25% vs 40,75%).

Ojiplática, boquiabierta y sin poder mediar palabra -más que gritar de júbilo-, Maica Benedicto se ha alzado con el cheque de los 200.000 euros y, entre los aplausos y vítores de sus excompañeros y del público de las gradas, se ha aferrado a él con ahínco.

Alba Paul, subcampeona de 'Supervivientes 2026'

La victoria de Maica ha provocado que Alba Paul, su adversaria final, se haya tenido que conformar con la segunda plaza, colgándose así la plata. A pesar de esta dolorosa derrota en el televoto, la concursante no ha dudado en celebrar el éxito de su compañera con un aplauso. Rápidamente, ha sido arropada por su mujer Dulceida.

Alvar Seguí, tercer finalista y medalla de bronce en 'Supervivientes 2026'

La tercera plaza de la edición se ha deliberado en un emocionante televoto entre Alvar Seguí y Maica Benedicto. Los dos han perdido las pruebas a las que se han medido previamente con Alba Paul. Las votaciones en este caso han sido dispares puesto que, tal y como ha mostrado Jorge Javier, la indultada por la audiencia se ha hecho con el 62,9% de los votos frente al 37,1% del tercer clasificado.

"Los espectadores de 'Supervivientes' han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que continúe luchando por la victoria... MAICA", han sido las palabras con las que Alvar se ha hecho con el bronce, ocupando la tercera posición de 'Supervivientes 2026' con mucha deportividad.