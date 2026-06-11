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Primer mazazo en 'Supervivientes 2026', que expulsa a este nominado justo antes de disputarse la gran final

Pedro Jiménez por Pedro Jiménez

Tras la primera salvación de Alba Paul, José Manuel Soto se ha convertido en el cuarto finalista de 'Supervivientes 2026' en un duelo frente a Maica Benedicto, que ha escalado al podio de la final

Últimos nominados de 'Supervivientes 2026' | Telecinco

Aunque la gala final de 'Supervivientes 2026' ha comenzado con los cuatro finalistas -Alvar Seguí, Maica Benedicto, Alba Paul y José Manuel Soto- aterrizando en los estudios de Telecinco, solo había plaza para tres. Y José Manuel Soto se ha quedado a las puertas del podio al convertirse en el expulsado.

El concursante no ha logrado imponerse a Alba Paul y Maica en el primer televoto de la noche, lo que le ha dejado sin opción de disputar los juegos propuestos por la organización y, por ende, no ha podido luchar por el oro, la plata o el bronce de la edición. Una eliminación que le ha colocado como cuarto finalista del reality.

Es necesario remarcar que los últimos tres concursantes nominados salieron tras la victoria de Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo el pasado martes en la última prueba de líder de la semifinal. Con Alvar como líder y como único finalista con plaza fija en la final, Maica, Alba y Soto han luchado en una decisiva votación.

Minutos después de clausurarse la votación, Jorge Javier Vázquez ha revelado el estado de los porcentajes, que ya apuntaban hacia una expulsión inminente. Uno de los nominados acumulaba un contundente 48,5% de apoyo del público. Por su parte, los otros dos se disputaban el pase con un 35,4% y un 16,1%, respectivamente.

Alba Paul, primera salvada

Con la votación cerrada, María Lamela ha puntualizado que, para darle más emoción, el orden de salvación no tenía que coincidir con los porcentajes. Así pues, la presentadora ha comunicado la salvación en primer lugar de Alba Paul. Con su indulto, se ha estrechado el cero y la expulsión se ha reducido a un intenso duelo entre Maica Benedicto y José Manuel Soto.

José Manuel Soto, cuarto clasificado de 'Supervivientes 2026'

La expulsión no ha tardado en llegar. "Los espectadores de 'Supervivientes' han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que se salve y continúe su lucha hacia la final... MAICA", han sido las palabras empleadas por Vázquez para comunicar la salvación de la joven y, por tanto, la marcha de Soto en plena final.

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Sobre la firma

Pedro Jiménez

Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.

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