En Telecinco alertan de por qué puede haber sorpresa con el ganador de 'Supervivientes 2026'

'Vamos a ver' ha cebado la gran final de 'Supervivientes 2026' que Telecinco celebrará este jueves y que acabará coronando al ganador o ganadora entre Alvar Seguí, Maica Benedicto, José Manuel Soto y Alba Paul. Y los colaboradores se han mojado sobre sus preferencias.

"Maica va a ganar porque creo que ha hecho un concursazo y nadie se esperaba que fuese tan fuerte en las pruebas y que llevase tan bien el tema de la suciedad y los insectos. Tiene que ganar", ha sentenciado el colaborador Pepe del Real en primer lugar.

Y tras escucharle, Adriana Dorronsoro, otro de los rostros veteranos del programa matinal de Mediaset, ha alertado de que puede haber sorpresas en el resultado final. "Cuidado, que las finales de 'Supervivientes' siempre sorprenden", ha enfatizado.

"Ya sabéis que hay pruebas y, como a Maica no se le den bien, cuidadito con Alvar, que además llega hasta de finalista", ha añadido la periodista y tertuliana. Y es que, efectivamente, si alguien destaca en esos juegos entre los cuatro finalistas ese es Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, el único que aterriza en Madrid con plaza fija.

"Maica ha ganado pruebas de líder y me parece una jabata", ha reiterado Pepe del Real. "Los cuatro se merecen ganar a estas alturas porque soportar ese concurso es tremendo, pero es verdad que ya toca que gane una chica", ha apostillado Adriana Dorronsoro, decantándose por Maica o Alba Paul frente a Alvar y José Manuel Soto.

Por su parte, Bibiana Fernández se ha inclinado también por Maica Benedicto: "Soto es un tipo al que se le ha cogido mucho cariño, pero yo creo que Maica es la ganadora o la favorita por lo menos". "Pues yo con Soto porque representa a una generación que nunca pensaríamos que iba a acudir a un concurso de estas características", ha rematado Paloma Barrientos.