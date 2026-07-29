Carlos Latre aclara en un comunicado el fin de su contrato en Mediaset y avisa de "muchos proyectos" de futuro

Hace unos días, Carlos Latre confirmaba en una entrevista para Lecturas en plena promoción del estreno de 'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa' que dejaba de estar vinculado a Mediaset tras concluir su contrato de exclusividad. También avanzaba nuevos proyectos sin querer revelar bien a qué se refería.

Ahora, el imitador y presentador ha decidido colgar un comunicado a través de un vídeo en su cuenta de "X" para aclarar algunas de las cuestiones que ha podido ver y escuchar tras anunciar su salida del grupo al que llegó hace dos años, para ponerse al frente del fallido 'Babylon Show'.

"Desde hace unos días se ha publicado la noticia de que abandono Mediaset. Y bueno quería sobre todo aclarar que no es una cuestión de abandonar o no, no abandono Mediaset, de hecho como digo me vais a poder ver en 'Got Talent Fantasy League' en la próxima temporada cuando Mediaset decida emitirlo. Lo que sí que pasa es que finalizo mi contrato de cadena con Mediaset, o sea dejo de estar ligado como imagen de cadena a Mediaset", empieza diciendo Latre.

"¿Qué quiere decir eso? Pues que dejo de estar vinculado profesionalmente a la cadena, que estoy libre a partir de ahora para poder afrontar otros proyectos a partir de ahora, tanto en Mediaset como en otras cadenas como siempre he hecho. Antes en 'Tu cara me suena' o en 'El Hormiguero', o en un aniversario en TVE o en 'Letris'. Lo podía hacer porque no estaba vinculado a ninguna cadena, que es lo que va a pasar a partir de ahora, que me vais a poder ver en diferentes sitios, en diferentes cadenas al no estar vinculado a ninguna gran cadena", prosigue señalando el jurado de 'Got Talent'.

Tras ello, Carlos Latre aprovecha para agradecer el cariño que ha recibido por parte de la directiva del grupo en estos dos años. "Lo primero que quería decir es que quiero enviar mi cariño y mi agradecimiento a Mediaset, a todo su equipo directivo liderado por Alessandro Salem por el cariño, por el afecto, por lo bien que me han tratado y lo querido y arropado que me he sentido en todo momento. Quiero de verdad y de corazón darles las gracias, porque de verdad me he sentido muy bien", confiesa.

"Después de estos dos años el balance, para mí siempre es positivo, porque la verdad es que he aprendido muchísimo y creo que han sido dos años a pesar de las subidas y las bajadas han sido dos años de aprendizaje y eso es lo más importante y lo que mejor me llevo de Mediaset", recalca dejando claro que pese a lo complicado que ha sido todo por el fracaso del programa que condujo en access prime time se queda con lo positivo.

Carlos Latre advierte sobre su futuro: "Acaba una etapa y comienza otra llena de proyectos"

Asimismo, insiste en agradecer el apoyo de todos los compañeros con los que ha trabajado en este tiempo. "Quiero dar las gracias a todos los equipos con los que he trabajado. Al equipo de Ana Rosa que también me acogió con los brazos abiertos y creo que hemos hecho programas maravillosos. Todo el equipo de 'Got Talent' por supuesto, de Fremantle que ha sido un descubrimiento maravilloso y en definitiva todo el equipo de Mediaset que tan bien me ha tratado", añade.

"Y nada deciros que aquí acaba una temporada, acaba una época, acaba una etapa y comienza otra absolutamente ilusionante, con muchos proyectos por delante que poco a poco os iré desgranando y que iréis descubriendo tanto en televisión como en teatro, porque empezaré una nueva gira, otro tipo de proyectos como un proyecto de formación y otras películas de doblaje y tantas y tantas cosas que vamos a hacer a partir de ahora. Y como dije el otro día se vienen cositas, no sabemos qué cositas todavía pero se vienen y seguro que serán buenas, maravillosas e ilusionantes y sobre todo con una sonrisa", concluye.