'Sandokán', avance de los capítulos 3 y 4 de la serie de Can Yaman que emitirá Telecinco este miércoles 29 de julio con una huida

Tras su gran estreno de la semana pasada, 'Sandokán' vuelve este miércoles al prime time de Telecinco con la emisión de los capítulos 3 y 4 de la serie protagonizada por Can Yaman a partir de las 23:00 horas.

Así, la cadena de Mediaset seguirá avanzando en la aventura de uno de los piratas más famoso de todos los tiempos tras conquistar a la audiencia la semana pasada. El pasado miércoles, 'Sandokán' lideró la noche con un 11,4% de share y 874.000 seguidores en su primer episodio y un 12,5% y casi 600.000 espectadores en su segundo capítulo.

Cabe recordar que además este miércoles, Telecinco ha cambiado su programación en late night para ofrecer justo después de los dos nuevos episodios, la reposición del primer capítulo para todos los que se lo perdieran o quieran volver a darle una oportunidad a la ficción.

⚔️ #Sandokán, la serie líder de los miércoles. Hoy, nuevo capítulo a las 23:00h en @telecincoes pic.twitter.com/pMobmUxmkI — Mediaset España (@mediasetcom) July 29, 2026

Avance del capítulo 3 de 'Sandokán'

Mientras Sandokán se dirige a las minas de antimonio del sultán para saquearlas, Brooke lo persigue sin descanso, acompañado por el sargento Murray. Marianna, por su parte, siente que vive una pesadilla, pero su punto de vista comenzará a cambiar cuando comprenda la realidad de la situación y descubra con sus propios ojos lo que los ingleses han perpetrado en las tierras ocupadas.

Avance del capítulo 4 de 'Sandokán'

Sandokán y sus hombres huyen a Singapur, seguidos por Brooke y Murray poco después. Allí, Marianna descubre una faceta desconocida de Sandokan, más cercana a sus raíces, y comienza a conocerlo mejor durante las celebraciones del Año Nuevo Lunar. Cuando los acontecimientos que los llevaron a Singapur parecen a punto de estallar, el sultán los sorprende con una intervención inesperada.