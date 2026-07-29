'La Promesa', avance del próximo capítulo en La 1 de RTVE: Alarma ante la misteriosa desaparición de Ángela

En el capítulo 876 de 'La Promesa' que La 1 de RTVE emitirá este jueves 30 de julio, Cristóbal se muestra sorprendentemente a favor de que las cocineras fastidien a Julio con la verdura. Martina se marcha a hurtadillas tras una noche mágica con Adriano. ¡Están entregados a su historia de amor! Julieta confiesa a Manuel los celos que le provocó conocer el nombre de la niña de María Fernández y Pía le cuenta a Ricardo la reacción de Leocadia al descubrirlo.

La desaparición de Ángela tras descubrir que Máximo es su padre alarma a todos. Manuel asegura que no notó nada raro en la joven cuando volvía de la cena y Leocadia se enfrenta a Lorenzo: ya la secuestró una vez, ¿es él quién está detrás de su desaparición? Lorenzo convence a Leocadia de que no es así. Curro regresa del cuartel, donde presentará una denuncia, sin noticias.

Ciro abronca a Julieta por salir a cenar sin consultarle, aunque ella le deja claro que ahora lo prioritario es encontrar a Ángela. Además, el muchacho se enfrenta a Manuel exigiendo cobrar por el manual. María le pide a Samuel que sea él quien bautice a Jana. Y Carlo se incomoda ante la idea, tratando de postergar el bautizo. ¿Lo conseguirá?

Resumen de 'La Promesa' del capítulo 875 emitido este miércoles 29 de julio

En el capítulo 875 de 'La Promesa' que TVE ha ofrecido este miércoles, Petra no reacciona al bofetón, mostrándose sumisa, y Tomasa dice haberse convertido en lo que ahora es por culpa de ella. Todos celebran que la niña de María Fernández vaya a llamarse Jana. Y Carlo sigue ojo avizor por lo del beso entre María y Samuel. Ella se da cuenta de que a Carlo le pasa algo, pero él no le cuenta la verdad.

Máximo y Ángela siguen enfrentados, tanto que Curro tiene que intervenir y separarlos en una de sus disputas. La guerra en el servicio continúa: las cocineras esconden a Julio verdura en su comida, cosa que detesta. Ricardo les advierte que es peligroso lo que están haciendo con tan mala suerte que Cristóbal los oye hablar.

Por su parte, Martina sorprende a Adriano en mitad de la noche e, incapaces de reprimirse más, ¡terminan haciendo el amor! Máximo le revela a Leocadia su verdadero plan: quiere llevarse a Ángela para apartarla de su influencia… ¡la joven está escuchando todo a escondidas! Se entera así, de la peor manera, que Máximo es su padre.

