Aratz Lakuntza, sin pelos en la lengua, impugna la final de 'Supervivientes 2026': "No estoy de acuerdo con eso"

Aratz Lakuntza ha roto su silencio sobre la experiencia de 'Supervivientes 2026' y la victoria de Maica Benedicto en una entrevista para el perfil Hablamos de Tele. El donostiarra, uno de los concursantes más destacados de la edición a nivel de pruebas y supervivencia, ha cuestionado cómo se desarrolló la gran final en Telecinco.

En primer lugar, el deportista de élite ha asegurado que no le quiere restar mérito a Maica tras alzarse con la gloria y el cheque de los 200.000 euros de premio: "Ha ganado el concurso y creo que, en parte, se lo merece. Ha hecho muy buena aventura. Que todo el mundo sepa que llegar a la final no es nada fácil".

Sin embargo, la murciana no era para nada su favorita. "Obviamente quería que ganase Alba Paul y creo que se lo merecía muchísimo más Alba que Maica", ha sentenciado Aratz Lakuntza sin pelos en la lengua. "También creo que esa final habría estado más reñida entre Alvar y Alba", ha añadido, dejando claro que le habría gustado más un duelo entre ambos supervivientes. Su final ideal era Alba vs Alvar, dos de sus máximos apoyos en Honduras.

Por otro lado, el vasco tampoco se ha mordido la lengua a la hora de impugnar la mecánica de la gala final de 'Supervivientes 2026'. "Quiero decir una cosa que la he hablado mucho con mis amigos", ha introducido. Se desconoce si en esa conversación crítica sobre el reality de Mediaset han entrado otros exparticipantes de la edición.

"No entiendo muy bien las finales de 'Supervivientes' y por qué se hacen las pruebas. Es verdad que son las pruebas finales, están muy guapas y ojalá haberlas hecho, pero no tienen ningún beneficio", ha protestado alto y claro Aratz Lakuntza. "Maica no ganó la primera prueba, la segunda prueba ni siquiera la hizo, y fue la ganadora", ha señalado con disconformidad.

"Entonces, creo que se le debería dar más importancia a esas pruebas porque, si no, es que no entiendo muy bien por qué se hacen", ha reiterado Aratz. Y es que, efectivamente, esos retos apenas tiene repercusión en el resultado final. "Tendrían que tener más relevancia en el último voto porque al final todo se decide a televoto. Da igual entonces si ganas o pierdes porque el que gana ya ha ganado (de antemano)", se ha quejado como competidor nato que es.

"Yo la verdad es que, ahí, no estoy muy de acuerdo con como se hacen las finales de 'Supervivientes'", ha refutado el robinsón. "Al final es la decisión del público", ha apostillado el entrevistador. "Es la decisión del público pero entonces... No digo que no se tengan que hacer esas pruebas, pero me gustaría que tuvieran algo más de importancia porque creo que ganar las pruebas o no no tiene nada que ver en la final", ha rematado Aratz Lakuntza.