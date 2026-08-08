Euprepio Padula lanza este poderoso mensaje de despedida a Javier Ruiz tras dejar RTVE para fichar por La Séptima

Javier Ruiz ha puesto fin a su etapa en RTVE afrontando su última emisión en 'Mañaneros 360' este viernes antes de poner rumbo a La Séptima, su nuevo proyecto televisivo. Y son muchos los profesionales del ente los que han querido despedirse del periodista, entre ellos Euprepio Padula, que no ha dudado en tomar sus redes sociales para trasladar un mensaje al presentador.

"Ha sido un placer, ha sido un orgullo servirles en esta trinchera, en esta batalla y librar esta batalla por ustedes. Ha sido un placer y les veremos aquí el lunes en Mañaneros. Bueno, les verán, yo también les veré, pero a su lado, en el lado de los espectadores", ha terminado anunciando el presentador a cámara a modo de despedida este viernes, poco antes de que La Séptima lanzase el primer vídeo promocional confirmando el fichaje del periodista.

Euprepio Padula se despide de Javier Ruiz tras su fichaje por La Séptima: "Nos vemos pronto amigo"

Ha sido una despedida marcada por el afecto de todo el equipo del programa, con palabras de afecto por parte de su copresentadora Adela González, reporteros y miembros del equipo. Y Euprepio Padula, colaborador habitual de 'Mañaneros 360', no ha dudado en dirigirse al presentador desde su cuenta en X. "Ha sido un auténtico gustazo compartir plató, querido Javier Ruiz y colaborar contigo", ha comenzado escribiendo.

Ha sido un auténtico gustazo compartir plató contigo, querido @Ruiz_Noticias Javier Ruiz, y colaborar en @MananerosTVE . Talento, rigor, pasión por el periodismo y, sobre todo, una magnífica persona.



Te deseo toda la suerte del mundo en esta nueva etapa en @la_septima_tv . Estoy… https://t.co/fht8b8CRxo — Euprepio Padula (@EuprepioPadula) August 7, 2026

"Talento, rigor, pasión por el periodismo y sobre todo, una magnífica persona. Te deseo toda la suerte del mundo en esta nueva etapa en La Séptima. Estoy seguro de que será un éxito. ¡Nos vemos pronto amigo!", ha terminado señalando el comunicador en su carta de despedida al que ha encabezado 'Mañaneros 360' en su etapa de mayor éxito desde la reestructuración del formato a mediados de 2025.

Así, tras la marcha de Javier Ruiz, el magacín queda en manos provisionalmente de Adela González y Aida Bao, que suelta las riendas de 'La hora de La 1' ante la vuelta de vacaciones de Silvia Intxaurrondo. Sin embargo, a partir de septiembre, coincidiendo con el inicio de la temporada televisiva, el programa quedará en manos de Jesús Cintora, que formará equipo con González y Miriam Moreno.