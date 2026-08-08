'Sueños de Libertad', avance próximo capítulo del lunes 10 de agosto: La venganza de Gabriel y el testamento de Pelayo

'Sueños de libertad' ya se ha marchado de vacaciones tras concluir el rodaje de la tercera temporada. Pero a la serie le queda mucho por delante en Antena 3 y de hecho atraviesa tramas cruciales tras la vuelta de Bianca y la derrota de Gabriel ante los De La Reina por el fracaso en las nuevas fórmulas de los perfumes, entre otros asuntos.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel le propone un plan especial a Beatriz ante el aniversario del día en el que empezaron a ser novios, dejándole claro que nunca ha dejado de sentir algo por ella, y por ello ha preparado una velada especial en Madrid con comida, paseo por el Retiro y una habitación de hotel.

Paralelamente, Julia se muestra nerviosa ante un concurso de coros. Pero además, la confesión de la joven tras notar que su madre no es feliz en casa junto a Gabriel trastoca a Begoña.

Y en la fábrica, Gabriel se venga de Andrés y no duda en encargarle que sea él quien se ocupe de comunicar a Hugo Brossard que tienen que incrementar los precios de los perfumes, lo que puede suponer un cambio en la producción de los mismos.

Fina se encuentra con Doña Clara y le da el pésame por la muerte de Pelayo. Después, Marta le comunica a Fina cómo ha quedado el testamento de Pelayo con todas sus propiedades pasando a nombre de su madre, un hotel para Darío y una asignación económica para ella de por vida y el usufructo de sus propiedades. Aunque a Fina no le hace demasiada gracia que la acepte pues supone renunciar a sus principios y a su dignidad.

En la colonia, la preocupación por el estado de Claudia aumenta al comprobar que tiene fiebre y, por ello, Valentina le insta a que guarde reposo. Mientras, Fina consigue convencer a Bianca para que acepte el encargo de Damián de retratar a Digna. Por último, Mabel pide ayuda a Pablo para su nuevo negocio junto a Salva.

Julia y Begoña en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés comunicaba una buena noticia a la familia y les informaba de que tras su charla con Hugo Brossard, el francés ha decidido retomar las fórmulas originales de los perfumes. Lo que supone un gran mazazo para Gabriel, que no dudaba en desahogarse con Beatriz.

Tasio y Paula pasaban la noche juntos y él le dejaba claro que daría todo lo que tiene por estar con ella y que no para de pensar en lo suyo. Mientras la dependienta, ilusionada por su relación con el De La Reina, tomaba una decisión definitiva sobre la propuesta de Doña Clara de irse de viaje con ella por Europa.

Pablo le comunicaba a Nieves el motivo real por el que se peleó con Damián y cómo Marisol le hizo replantearse su imagen del De La Reina tras lograr evitar que se quitara la vida. Paralelamente, Damián le pedía a Fina que le haga un favor y le pusiera en contacto con Bianca para hacerle un encargo a la pintora.

Gabriel encargaba a Tasio la instalación de una placa en conmemoración de Antoine Brossard y que realice él la inscripción. Algo que provocaba que a Tasio le afloren los sentimientos por su culpabilidad en la muerte del francés.

En la cantina, Mabel compartía con Salva un plan para el futuro: montar un restaurante juntos en Toledo cumpliendo así el sueño de su novio. Por otro lado, la joven decidía intervenir y hablaba con Miguel para conseguir que recapacite sobre su relación con Claudia. Mientras, la dependienta mostraba síntomas de estar enferma después del rechazo del doctor.

Tras recibir la negativa de Paula, doña Clara anunciaba a Marta que la lectura del testamento de Pelayo es esa misma tarde. Por último, Eduardo intentaba ponerse en contacto con Roque pero no da con él y es que parece que el joven está rehuyendo a su padre tras descubrir la gran mentira de su vida.