'Sueños de Libertad', avance del capítulo 621 del viernes 7 de agosto: la decisión de Paula y la propuesta de Damián a Bianca

'Sueños de libertad' ya se ha marchado de vacaciones tras concluir el rodaje de la tercera temporada. Pero a la serie le queda mucho por delante en Antena 3 y de hecho atraviesa tramas cruciales tras la marcha de Marisol, la vuelta de Bianca y la derrota de Gabriel ante los De La Reina por el fracaso en las nuevas fórmulas de los perfumes, entre otros asuntos.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés comunica una buena noticia a la familia y les informa de que tras su charla con Hugo Brossard, el francés ha decidido retomar las fórmulas originales de los perfumes. Lo que supone un gran mazazo para Gabriel, que no duda en desahogarse con Beatriz.

Tasio y Paula pasan la noche juntos y él le deja claro que daría todo lo que tiene por estar con ella y que no para de pensar en lo suyo. Mientras la dependienta, ilusionada por su relación con el De La Reina, toma una decisión definitiva sobre la propuesta de Doña Clara de irse de viaje con ella por Europa.

Pablo le comunica a Nieves el motivo real por el que se peleó con Damián y cómo Marisol le hizo replantearse su imagen del De La Reina tras lograr evitar que se quitara la vida. Paralelamente, Damián le pide a Fina que le haga un favor y le ponga en contacto con Bianca para hacerle un encargo a la pintora.

Gabriel encarga a Tasio la instalación de una placa en conmemoración de Antoine Brossard y que realice él la inscripción. Algo que provoca que a Tasio le afloren los sentimientos por su culpabilidad en la muerte del francés.

En la cantina, Mabel comparte con Salva un plan para el futuro: montar un restaurante juntos en Toledo cumpliendo así el sueño de su novio. Por otro lado, la joven decide intervenir y habla con Miguel para conseguir que recapacite sobre su relación con Claudia. Mientras, la dependienta muestra síntomas de estar enferma después del rechazo del doctor.

Tras recibir la negativa de Paula, doña Clara anuncia a Marta que la lectura del testamento de Pelayo es esa misma tarde. Por último, Eduardo intenta ponerse en contacto con Roque pero no da con él y es que parece que el joven está rehuyendo a su padre tras descubrir la gran mentira de su vida.

Marisol y Pablo en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Tasio informaba a Damián que ha conseguido llegar a un acuerdo con Floral para que La Industrial empiece a colaborar con ellos. Por su parte, Gabriel advertía a Begoña después de que Julia se haya atrevido a cuestionarle por lo que está pasando con los nuevos perfumes.

Tras su conversación con Marta, Fina tomaba una decisión sobre la propuesta de trabajo de Bianca y le confirmaba que ha decidido aceptarla. Por su parte, Marta y Claudia trataban de convencer a Paula para que acepte la propuesta de Doña Clara y se marche a Europa con ella.

Antes de volver al pueblo, Marisol llamaba a Pablo para tratar de saber por qué entre él y Damián hay problemas y le hacía ver que se está equivocando con él y le confesaba que el De La Reina es un buen hombre pues le salvó la vida tras haberse intentado suicidar.

Después de su charla con Nieves, Valentina daba el paso y se declaraba a Andrés y le decía que quiere volver a intentarlo con él para conseguir superar su trauma del pasado con Rodrigo. También Miguel aclaraba su situación con Claudia y le confesaba que lo que siente por ella es muy fuerte pero no está preparado para tener una relación con ella.

Gabriel recibía una llamada de Hugo Brossard en la que le anuncia su decisión de volver a las fórmulas originales pues no está dispuesto a que la reputación de las Perfumerías siga cuesta abajo. Tras ello, Gabriel le dejaba claro a Andrés que el director va a seguir siendo él.

Por último, Pablo citaba a Damián para agradecerle lo que ha hecho por Marisol y le confesaba que sabe que le ayudó para evitar que se suicidara y ambos terminaban reconciliándose.