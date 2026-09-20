Encuesta: ¿Quién quieres que sea salvado de 'Supervivientes All Stars': Rosa Benito, Asraf, Laura Cuevas o Yola Berrocal?

'Supervivientes All Stars 2026' celebró el jueves una nueva ronda de nominaciones tras la expulsión de Lola Ortiz. Como resultado del reparto de puntos y de las decisiones de los líderes y los capitanes, los señalados para la próxima eliminación fueron Rosa Benito, Asraf Beno, Laura Cuevas, Yulen Pereira y Yola Berrocal.

Así se han desarrollado las nominaciones en Playa Luna

Rosa Benito ha nominado a Yola Berrocal

Asraf Beno ha nominado a Rosa Benito

Yola Berrocal ha nominado a Víctor Janeiro

Víctor Janeiro ha nominado a Albert Barranco

Alberto Barranco ha nominado a Rosa Benito

Damián Quintero, como líder, ha nominado directamente a Yola Berrocal

Marta Peñate, como capitana, ha nominado directamente a Asraf Beno

Así han sido las nominaciones en Playa Sol

Chiqui ha nominado a Yulen Pereira

María Jesús Ruiz ha nominado a Yulen Pereira

Laura Cuevas ha nominado a Yulen Pereira

Arkano ha nominado a Laura Cuevas

Yulen Pereira ha nominado a Laura Cuevas

Omar Sánchez ha nominado a Laura Cuevas

Ivana Icardi, como líder, ha nominado a Yulen Pereira

Rubén Torres, como capitán, ha otorgado la inmunidad a Chiqui

Sin embargo, Rosa Benito, Asraf Beno, Laura Cuevas, Yulen Pereira y Yola Berrocal eran candidatos provisionales a la próxima salida definitiva de 'Supervivientes All Stars'. Y es que, al igual que sucedió la semana anterior, los expuestos en la palestra se enfrentarían a 'La liga de los nominados' este domingo en 'Conexión Honduras'.

El ganador de dos pruebas clasificatorias salía automáticamente de la lista y esa persona ha sido Yulen Pereira por segunda vez consecutiva. Por tanto, quienes se juegan la segunda eliminación de 'SV All Stars 3' de manera definitiva son Rosa Benito, Asraf Beno, Laura Cuevas y Yola Berrocal. Y tú, ¿quién quieres que sea el salvado? ¡VOTA en la encuesta!