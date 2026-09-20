Sandra Barneda afronta una nueva temporada al frente de dos de los grandes formatos de Mediaset con la prudencia que, según reconoce, exige llevar 11 ediciones al frente de 'La isla de las tentaciones'. La presentadora vuelve a ponerse al frente de dos de las grandes bazas de entretenimiento de la cadena, 'Supervivientes All Stars 3', en un momento de cambios en Mediaset y con la audiencia como uno de los principales retos. En una entrevista con El Televisero durante el FesTVal 2026, la presentadora analiza el momento que atraviesa la cadena y reivindica la fortaleza de ambos formatos.

La periodista se muestra especialmente optimista con el futuro de Mediaset pese a la pérdida de liderazgo y defiende que el grupo atraviesa ahora un "momento de cambio" que puede convertirse en un auténtico "laboratorio" para probar nuevas fórmulas. "Yo soy realista y creo que estamos realmente en un buen momento y el momento es para crecer", asegura, mientras destaca que 'La Isla de las tentaciones' y 'Supervivientes' mantienen una "muy buena forma" incluso en un contexto de mayor presión sobre las audiencias. Sobre su continuidad al frente del reality de Telecinco, además, reconoce que el desgaste siempre es un riesgo, aunque sostiene que esta nueva edición llega con un casting "potentísimo".

Pero Barneda también pone el foco en otro terreno que conoce bien: la actualidad política. La presentadora defiende que los programas políticos tienen ahora un papel importante ante el contexto actual y las próximas elecciones generales, y asegura que sigue teniendo "el punto periodístico" y que nunca descarta volver a hacer actualidad en televisión. Eso sí, reconoce que con los años se ha vuelto más exigente y que ya no se conformaría con una simple "pelea de gallos": "Cada vez que gano años y que estoy más madura, todavía me lo tomo más en serio".

Se ha estrenado hace unas semanas otra nueva temporada de 'La Isla de las Tentaciones' de la que sigues al frente como presentadora, ¿cómo estás?

Pues con prudencia, porque llevamos ya 11 ediciones. Es un formato que sigue resistiendo muy bien a pesar de la ocupación publicitaria que tiene, que es el formato que tiene mayor ocupación publicitaria, con lo cual yo siempre digo que cuando se hacen las comparativas se tendrían que hacer las comparativas justas, porque creo que pocos programas de la televisión resistirían una ocupación publicitaria como 'La isla de las tentaciones'. Y aparte en diferido, yo creo que sigue siendo un formato que es muy poco premiado. Es muy duro cómo se graba allí porque son 24 días terribles.

¿Crees que después de tantas ediciones puede quemarse el formato?

Al final siempre es el riesgo, pero yo no soy la que programo, ellos saben mucho más que yo y lo tienen yo creo más que sobradamente pensado. Ahora creo que tenemos una edición potentísima, y eso es lo que me importa. Toca que la gente la disfrute y que conecte con cada una de las parejas.

¿Cómo afrontas esta edición de 'Supervivientes All Stars 3'?

Esta edición hay un casting increíble. A mí me apetece mucho saber en qué punto de sus vidas se encuentran estos personajes. Por ejemplo, a Rosa Benito se le ha visto en televisión pero tampoco tanto en los últimos años. Son personajes que tienen mucho que contar.

La cadena está pasando por un mal momento, pero tanto 'La Isla de las Tentaciones' como 'Supervivientes' consiguen doblar los datos de audiencia de la cadena, ¿qué reflexión haces tú sobre esto?

Yo siempre soy optimista, creo que 'Supervivientes' y 'La isla' son grandes formatos. Es verdad que tenemos una presión en cuanto a audiencias, pero es verdad que uno nunca puede estar arriba del todo, porque primero sería muy aburrido y luego en las épocas más complicadas es de donde sacas los momentos mejores. Entonces, yo creo que hay un momento muy interesante en Mediaset, es un momento de cambio y yo estoy feliz. Vivimos muy deprisa, a veces nos da la sensación de que se dilata el tiempo, pero hemos tenido más de 20 años de reinado en cuanto a audiencias. Y nadie nos decía: "Cómo vivís con 20 años de reinado". La renovación implica espacios, se están haciendo cambios y hay una inercia. ¿Cuántos años estuvo Antena 3 o Televisión Española siendo líder? Yo creo que es un buen momento y un buen laboratorio donde se van a hacer cosas, se hacen cosas interesantes y hay formatos como 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes', que siguen teniendo muy buena forma. Yo soy realista y creo que estamos realmente en un buen momento y el momento es para crecer es que vamos para arriba.

Estamos viviendo un momento en el que en la televisión vemos constantemente programas de política y debate, ¿ves a 'Supervivientes' y 'La Isla' como el último reducto en entretenimiento?

Para nada, no. Yo he vivido momentos en la televisión donde volvían a tener mucho peso los programas políticos, porque eso depende de la actualidad política. Es decir, ahora estamos en un momento político muy interesante y me alegro que la ciudadanía consuma los programas políticos porque nos tenemos que implicar a nivel social con el tema político y es normal, estamos a pocos meses de unas elecciones generales, está todo muy caldeado y queremos saber y queremos que se expongan los políticos. Entonces yo aplaudo estos programas. En cuanto al reality, ese entretenimiento puro es otro tipo de entretenimiento, no el político y siempre va a estar ahí, es decir, yo no me siento para nada el reducto. Si todo fuera reality, nos cansaríamos, si todo fuera política, nos cansaríamos. Lo bueno de la televisión es que tiene que ofrecer apuestas y que es el público, quien decide al final.

¿Echas de menos hacer actualidad en televisión ahora que está el tema tan candente?

Siempre tengo el punto periodístico porque un momento como este, te pone mucho. Yo estuve cuando se dio el auge de Podemos, el lanzamiento de Vox, la primera vez como presidente de Pedro Sánchez... es decir, siempre he estado y siempre estoy conectada a la política nunca descarto volver a hacer actualidad. Pero, yo me lo paso muy bien en el entretenimiento y yo no me puedo tomar como entretenimiento la política. Cada vez que gano años y que estoy más madura, todavía me lo tomo más en serio. Entonces quizás sería muy exigente, es decir, yo ahora no me conformaría con una pelea de gallos, porque ya estoy cansada.

¿Crees que de alguna manera la política es el nuevo entretenimiento?

Sí, pero no debería ser así. Utilizar esas "peleas de gallos" en televisión también forma parte del juego, pero yo creo que hay para todo. O sea, hay momentos de pelea y hay momentos de seriedad, por eso hay tantos y va a haber tantos programas políticos y se va a hablar tanto de la política. Y creo que es positivo, a lo mejor me paso de positiva, pero creo que si hablamos de política es porque la gente va a salir a votar en las próximas elecciones y eso a mí me da esperanza a nivel del país que somos. Yo quiero que la gente se informe, quiero que la gente vea a programas políticos porque cada momento y cada elección es importante.

Estuviste en uno de los programas sustitutos de 'Sálvame', que fue 'Así es la vida', ¿cómo ves ahora las tardes de Telecinco?

Las tardes son complicadas. Yo creo que como fuimos el programa te sustituyó a 'Sálvame', nos metisteis mucha caña cuando en realidad superábamos a Sonsoles cada día. Y eso no lo reflejasteis, éramos líderes y además tenía una carga publicitaria muy grande. 'Así es la vida' estaba en una hora muy complicada de sobremesa y lo hicimos muy bien. Todo son etapas, todos son momentos, yo me lo pasé muy bien, también con César, y lo disfruté mucho. La tarde es compleja, pero también lo son la mañana y el prime time.