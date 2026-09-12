Telecinco aclara la estrategia de emisión de 'La isla de las tentaciones 11' tras el error que se vio al final de su última entrega

Telecinco estrenó esta semana la undécima edición de 'La isla de las tentaciones' con doble entrega en la noche del lunes y miércoles justo después de 'First Dates'. Sin embargo, a los fans del reality les llamó la atención que la cadena emplazaba a la audiencia al siguiente miércoles con las imágenes del avance de la siguiente entrega.

De esta forma, Telecinco sorprendía al poner "el próximo miércoles" en las imágenes de lo que se vería en el siguiente programa del reality que presenta Sandra Barneda y no hablar del "lunes". Algo que hizo saltar las alarmas sobre que Telecinco había decidido eliminar 'La isla de las tentaciones' de la noche del lunes tras su discreto arranque en dicho prime time al marcar mínimo con un 10,8% y 652.000 seguidores.

Pero nada más lejos de la realidad. Todo se debió a un error en la edición del programa. Así, Mediaset mantendrá su estrategia de ofrecer doble entrega de 'La isla de las tentaciones 11' en la noche de los lunes y miércoles la próxima semana a partir de las 23:00 horas.

Así, la tercera entrega de la undécima edición del reality producido por Cuarzo Producciones estará centrada en cómo los chicos verán las primeras imágenes, que evidenciarán que algunas de sus novias han empezado a poner a prueba sus relaciones en su villa así como en las primeras citas de los concursantes con sus solteros favoritos y nuevas fiestas que harán subir la temperatura y que activarán la luz de la tentación en cada villa.

Primeras imágenes para los chicos el lunes en 'La isla de las tentaciones'

Tras la elección de citas, en las que podrían haber surgido las primeras conexiones, Sandra Barneda separará a las parejas sin oportunidad de despedirse. ¿Serán capaces de alejarse sin unas últimas palabras? Ya en las villas, las chicas celebrarán una fiesta romana y los chicos una fiesta de marineros. Los juegos y acercamientos con solteros y solteras provocarán que la luz de la tentación se active en ambas villas.

Al día siguiente, las chicas disfrutarán de una actividad de surf con sus solteros favoritos, mientras que los chicos montarán a caballo junto a las solteras elegidas. A su regreso, Sandra Barneda entrará en Villa Playa con la tablet con imágenes para los chicos. ¿Cómo reaccionarán al descubrir cómo están viviendo sus parejas los primeros días de convivencia con los solteros?

Por último, dos nuevas fiestas nocturnas servirán para que algunos de los protagonistas avancen con sus solteros y solteras favoritos y otros se muestren incapaces de olvidar las imágenes vistas. Además, Rubén tratará de acabar con la luz de la tentación en una noche que finalizará con los chicos en el jacuzzi. ¿Sonarán de nuevo las alarmas?