'La Promesa', avance del capítulo 905 del lunes 14 de septiembre: la verdad de María Fernández tras cancelar su boda en RTVE

En el capítulo 905 de 'La Promesa', que La 1 emitirá el próximo lunes 14 de septiembre, Adriano celebra que Simona y Candela hayan regresado a las cocinas del palacio. Después, Ballesteros también les reconoce a las cocineras que todos les han echado mucho de menos. Además, pide a Julio que se dirija a ellas.

Julieta muestra su preocupación ante Manuel tras ver que nadie se ha presentado a la reunión para proponer la alfabetización de la gente del pueblo.

Martina le deja claro a Jacobo que entre ellos ya no hay nada que sea natural y que por mucho que fuercen las situaciones y los planes, jamás volverán a ser felices juntos.

Carlo se muestra completamente enfadado con María Fernández después de que le haya dejado plantado en su propia boda mientras ella intenta explicarle las cosas. Después, María le confiesa a Samuel que si no se casó es porque no está enamorada de Carlo ni lo va a conseguir nunca porque de quién está enamorada es de él.

Ángela le reconoce a Curro que en el fondo es mejor que Pía no sea su madrina en la boda y aprovecha para cuestionarle quién será finalmente quién le acompañe en el altar tras la negativa del ama de llaves.

Resumen del capítulo 904 de 'La Promesa' emitido este viernes 11 de septiembre

En el último capítulo de 'La Promesa', Julieta interrumpe, pero Manuel firma la licencia sin leerla porque llega tarde a la boda de María. Ciro ha logrado engañarlo.

Entre tanto, Máximo ha tomado una decisión respecto a la propuesta de matrimonio de Leocadia. María, tras su conversación con Carlo previa a la boda, necesita anunciar algo importante a sus compañeros del servicio. ¿De qué se trata?

Por otra parte, Julieta quiere iniciar un programa de alfabetización para la gente del refugio. Manuel le apoya. Pía, desbordada por las presiones de Leocadia y de todos, suplica a Curro entre lágrimas que la libere de ser su madrina. ¿Aceptará el muchacho?