El público dicta una atronadora sentencia al estreno de 'Supervivientes All Stars 3': pocas veces el clamor es tan unánime

La aventura ha arrancado de nuevo en Telecinco. 'Supervivientes All Stars', la baza principal del canal en las próximas semanas, ha dado comienzo a su tercera edición con los míticos saltos del helicóptero, el primer juego de localización que ha definido equipos y la primera ronda de nominaciones.

Estos acontecimientos, que han vertebrado la gala inaugural del reality, han estado marcados por un cambio en las reglas del juego que Mediaset ya nos venía advirtiendo desde que se inició la campaña promocional. Por primera vez en la versión española de 'Supervivientes', se ha incorporado la figura del capitán, que estará encarnada por Marta Peñate y Rubén Torres; ganadores de las dos primeras temporadas.

Ambos regresarán a Honduras para ponerse al frente de los dos equipos en los que se ha dividido un casting integrado por Rosa Benito, Arkano, Alma Bollo, Asraf Beno, Almudena Martínez 'Chiqui', Ivana Icardi, Damián Quintero, María Jesús Ruiz, Yola Berrocal, Omar Sánchez, Yulen Pereira, Víctor Janeiro, Albert Barranco y Lola Ortiz.

Torres y Peñate no podrán ser nominados ni expulsados y tampoco optarán al premio final, pero vivirán en las mismas condiciones y tendrán capacidad para tomar decisiones que pueden alterar por completo el rumbo del concurso. Además, ese rol decisivo que desempeñarán quedará patente en la supervivencia y, también, en el desarrollo de las nominaciones. En definitiva, cambia el juego de verdad.

"Esto ha empezado como si fuera la etapa gloriosa de Telecinco"

Pues bien, durante la emisión, 'X' se ha llenado de reacciones valorando el ritmo vertiginoso de la gala y el excepcional plantel de concursantes que se ha reunido en esta edición; sobresaliendo el femenino y, sobre todo, nombres como el de Chiqui, Rosa Benito o María Jesús Ruiz, garantía de "salseo". La crítica es unánime. "Esto ha empezado como si fuera la etapa dorada gloriosa de Telecinco", ha apuntado un usuario. Una opinión muy, muy repetida.

"Este casting de #Supervivientes es una barbaridad. El programa está hecho para atraparte, para sentirlo y para hacerlo tuyo", ha señalado el periodista Jorge Moreno. "Este casting es un polvorín" o "este programa es lo más Telecinco que ha hecho Telecinco en los últimos 5 años" son otros de los comentarios más destacados.

Diréis lo q queráis, pero a mi me parece un pedazo de Casting .Perfiles muy diferentes para todos los gustos y buenos supervivientes . Hay mujeres y hombres muy fuertes ,preparados. Cuidado no proclaméis ya a un ganador. #SVGala1 — Reality Vibes (@realityvibesss) September 10, 2026

Dios mío esto ha empezado como si fuera la etapa dorada gloriosa de telecinco#SVGala1 — Shiremun📯 (@shiremun) September 10, 2026

El casting de #SVGala1 es lo más Telecinco old school en años, tanto por los concursantes como por sus defensores en plató. Si esto no les funciona… — Nayin Costas (@NayinCostas) September 10, 2026

Cuando las cosas se hacen bien se dice, y el casting está genial, los colaboradores dan juego y Jorge está espléndido.#SVGala1 — Actualidad y más (@comntareality4) September 10, 2026

El casting femenino, como de costumbre, supera por miles al de hombres. #SVGala1 — Sr. Gastako ♥ (@Gastako) September 10, 2026

Este casting de #Supervivientes es una barbaridad. El programa está hecho para atraparte, para sentirlo y para hacerlo tuyo. Y sí: estoy enganchadísimo. #SVGala1@Supervivientes — Jorge Moreno (@JorgeMoreno7) September 10, 2026

Parece que será una buena edición. Me gusta el casting#SVGala1 — Kattercof (@kattercof) September 10, 2026

Me había jurado no ver más SV, pero es que menudo casting... Hay unas cuantas cañeras, que como rocen.., la van a liar pero bien... Eso si, me sobran unos cuantos...#SVGala1 — RoPT101 (@Ropt101) September 10, 2026

Este casting va a ser un polvorín #SVGala1 pic.twitter.com/FsX43iiaDp — 🌴Cris ( la de siempre) (@CrisIiaaoaie) September 10, 2026

Como echaba de menos este Jorge Javier repartiendo a todo el mundo y este casting de SV que me parece maravilloso #svgala1 pic.twitter.com/ZKsCenRaag — Josh 🥀 (@JoshEmoji) September 10, 2026

Pedazo de casting. Van a por todas 💸💸💸. Huele a casting de 2016. #SVGala1 — MrOK (@mr_imokay) September 10, 2026

este supervivientes honestamente tiene un cast MUY telecinco en plan tenemos en plató a chayo la trapote e isa p y probablemente a la madre de mariajesú #SVGala1 — ensalada carrisi (@LoadingGH) September 10, 2026

La verdad es que es tremendo casting de servidorAs.....saben todas hacer tele.#SVGala1 — ₕʸᴰᵣₒ (@hydrochl0r1de) September 10, 2026

Este programa es lo más Telecinco que ha hecho Telecinco en los últimos 5 años. #SVGala1 — Hatshepsut 💜 (@hatshepsut3516) September 10, 2026

"Jorge Javier está haciendo historia de la televisión esta noche"

Por otro lado, Jorge Javier Vázquez también ha concentrado las miradas durante el estreno de 'Supervivientes All Stars' por su sublime papel y su incombustible entrega. "Su entusiasmo traspasa la pantalla y ese capoteo con los famosos es ahora clave en un canal como este", ha subrayado el periodista y experto televisivo Álvaro Roldán.

"Veo a Jorge Javier más suelto que nunca. Nadie presentaría SUPERVIVIENTES como lo hace él. Es una bestia televisiva", ha ensalzado en la misma dirección Bernar. Un sentir generalizado entre la audiencia, rendida ante la mejor versión del comunicador catalán.

Lo importantísimo que es la actitud de un presentador en TV. Jorge Javier está esta noche sublime en #SVGala1



Su entusiasmo traspasa la pantalla y ese capoteo con los famosos es ahora clave en un canal como este. Justo cuando más lo necesita. Chapó! 👌 — Álvaro Roldán (@alvaroRoldan_) September 10, 2026

Este inicio de #SVGala1 es tan tele de antaño. Tan tele de récords de #audiencia. Tan Telecinco de su gran época.



La gala, pese a no ofrecer nada nuevo, está siendo apoteósica gracias a un Jorge en su salsa y a un casting en el que destacan Chiqui, Yola Berrocal y Rosa Benito. — M 📺 (@casasola_89) September 10, 2026

BRUTAL LO DE JORGEJAVIER VAZQUEZ ESTA NOCHE



ESTÁ HACIENDO HISTORIA DE LA TELEVISIÓN #SVGala1 — Caprabe (@caprabesuescun) September 10, 2026

Veo a Jorge Javier más suelto que nunca



Nadie presentaría SUPERVIVIENTES como lo hace él. Es una bestia televisiva. El mejor en lo suyo#SVGala1 pic.twitter.com/1sAqu1Basq — BĒR (@BernarGM) September 10, 2026

Jorge Javier te podrá gustar más o menos pero es el mejor presentador de realitys#SVGala1 — Martina Nadal✨ (@martinanadal) September 10, 2026

De verdad que Jorge Javier es el mejor presentador que tiene la televisión, ninguno como el. #SVGala1 — Óscar ✵ 💫🕊 (@oscba1) September 10, 2026

Entretanto, la intro de la gala también ha causado sensación entre el público. "Bestial el inicio de #SVGala1 con un buen video inicial para engancharnos al #SVAllStars de este año", ha aplaudido el analista televisivo Marc Casasola. "Pelos de punta con este inicio joder; esto es televisión", ha clamado otro telespectador.

Bestial el inicio de #SVGala1 con un buen video incial para engancharnos al #SVAllStars de este año pic.twitter.com/RXpv5tbB8g — M 📺 (@casasola_89) September 10, 2026

Que pedazo de inicio, PELOS DE PUNTA #SVGala1 — A 🥭 (@Aitortilll) September 10, 2026

El inicio ha estado muy bien. Ojalá @ZeppelinTV se currara tanto los inicios de edición como hacían en su día y no las cutreces que hacen ahora#SVGala1 — Confe de JuanFran (@ConfedeJuanFran) September 10, 2026

Pelos de punta con este inicio joder ESTO ES TELEVISIÓN😭 #SVGala1 — Adrià (@_Adry___) September 10, 2026

MADRE MÍA LA INTRO SEÑORES SE VIENE, LE HAN ECHADO GANAS. #SVGala1 — Martín (@N2Martin) September 10, 2026









