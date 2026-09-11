El público dicta una atronadora sentencia al estreno de 'Supervivientes All Stars 3': pocas veces el clamor es tan unánime

La aventura ha arrancado de nuevo en Telecinco. 'Supervivientes All Stars', la baza principal del canal en las próximas semanas, ha dado comienzo a su tercera edición con los míticos saltos del helicóptero, el primer juego de localización que ha definido equipos y la primera ronda de nominaciones.
Estos acontecimientos, que han vertebrado la gala inaugural del reality, han estado marcados por un cambio en las reglas del juego que Mediaset ya nos venía advirtiendo desde que se inició la campaña promocional. Por primera vez en la versión española de 'Supervivientes', se ha incorporado la figura del capitán, que estará encarnada por Marta Peñate y Rubén Torres; ganadores de las dos primeras temporadas.
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Ambos regresarán a Honduras para ponerse al frente de los dos equipos en los que se ha dividido un casting integrado por Rosa Benito, Arkano, Alma Bollo, Asraf Beno, Almudena Martínez 'Chiqui', Ivana Icardi, Damián Quintero, María Jesús Ruiz, Yola Berrocal, Omar Sánchez, Yulen Pereira, Víctor Janeiro, Albert Barranco y Lola Ortiz.
Torres y Peñate no podrán ser nominados ni expulsados y tampoco optarán al premio final, pero vivirán en las mismas condiciones y tendrán capacidad para tomar decisiones que pueden alterar por completo el rumbo del concurso. Además, ese rol decisivo que desempeñarán quedará patente en la supervivencia y, también, en el desarrollo de las nominaciones. En definitiva, cambia el juego de verdad.
"Esto ha empezado como si fuera la etapa gloriosa de Telecinco"
Pues bien, durante la emisión, 'X' se ha llenado de reacciones valorando el ritmo vertiginoso de la gala y el excepcional plantel de concursantes que se ha reunido en esta edición; sobresaliendo el femenino y, sobre todo, nombres como el de Chiqui, Rosa Benito o María Jesús Ruiz, garantía de "salseo". La crítica es unánime. "Esto ha empezado como si fuera la etapa dorada gloriosa de Telecinco", ha apuntado un usuario. Una opinión muy, muy repetida.
"Este casting de #Supervivientes es una barbaridad. El programa está hecho para atraparte, para sentirlo y para hacerlo tuyo", ha señalado el periodista Jorge Moreno. "Este casting es un polvorín" o "este programa es lo más Telecinco que ha hecho Telecinco en los últimos 5 años" son otros de los comentarios más destacados.
"Jorge Javier está haciendo historia de la televisión esta noche"
Por otro lado, Jorge Javier Vázquez también ha concentrado las miradas durante el estreno de 'Supervivientes All Stars' por su sublime papel y su incombustible entrega. "Su entusiasmo traspasa la pantalla y ese capoteo con los famosos es ahora clave en un canal como este", ha subrayado el periodista y experto televisivo Álvaro Roldán.
"Veo a Jorge Javier más suelto que nunca. Nadie presentaría SUPERVIVIENTES como lo hace él. Es una bestia televisiva", ha ensalzado en la misma dirección Bernar. Un sentir generalizado entre la audiencia, rendida ante la mejor versión del comunicador catalán.
Entretanto, la intro de la gala también ha causado sensación entre el público. "Bestial el inicio de #SVGala1 con un buen video inicial para engancharnos al #SVAllStars de este año", ha aplaudido el analista televisivo Marc Casasola. "Pelos de punta con este inicio joder; esto es televisión", ha clamado otro telespectador.
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Sobre la firma
Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.