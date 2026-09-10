Javier Bardem entrega este regalo en 'La Revuelta' y acaba mandando un aplaudido mensaje ante la crisis de Ceuta

Javier Bardem ha acudido este jueves por primera vez a 'La Revuelta' junto a Victoria Luengo con motivo del estreno de su nueva película 'El ser querido', que llega a los cines este viernes 11 de septiembre. Y durante su encuentro con David Broncano, el actor no ha dudado en elevar un mensaje al inicio de la noche sobre la situación en Ceuta, poniendo el foco en quienes trabajan por derechos humanos de los migrantes en la frontera.

Nada más tomar el escenario junto a su compañero, Victoria Luengo ha mostrado el regalo que traían para esta ocasión, un peluche cargado de significado. "Esto es una caballa, es por una secuencia de la película en la que este señor me hace comer durante cinco días que duró el rodaje, me comí más de 20 platos de sopa de caballa. Entonces es en homenaje a esa secuencia", ha comenzado explicando la actriz.

Javier Bardem eleva este mensaje sobre la situación en Ceuta durante su paso por 'La Revuelta'

Sin embargo, David Broncano ha aprovechado para poner el foco en la crisis migratoria dirigiéndose a las "caballas" de Ceuta. "Muchas gracias, además aprovecho porque se que les hará ilusión, sabéis que a la gente de Ceuta les llaman caballas. Aprovecho para mandar un abrazo grande a la gente de Ceuta, que está pasando un mal tiempo", ha señalado el conductor de 'La Revuelta' antes de que Javier Bardem se pronunciase sobre la situación en la ciudad autónoma.

"A mí me gustaría mandar un abrazo y mi apoyo a una organización que trabaja por los derechos humanos de la gente migrante en la frontera sur, que está trabajando y haciendo cosas maravillosas en el tema del cuidado de los inmigrantes en Ceuta también", ha sentenciado entre aplausos el actor.

Y más tarde, a la hora de responder a las preguntas clásicas del programa, Javier Bardem se ha mostrado transparente sobre su patrimonio. "Yo tengo más dinero del que hubiese nunca imaginado y mucho menos de lo que la gente supone", ha señalado el actor sin desvelar una cifra concreta, pero reflexionando abiertamente sobre el nivel de riqueza que ha alcanzado tras una exitosa trayectoria.

"Para mí suficiente es suficiente, hay gente que siempre quiere más. ¿Qué más quieren? Yo el hecho de tener lo suficiente como para proteger a mi familia, darle estabilidad, echar una mano a aquellos que tengo cerca y poder darles un paisaje de futuro...", ha señalado el invitado de este miércoles. Y a la hora de sincerarse sobre sus encuentros sexuales del último mes, el intérprete ha tratado de seguir la misma fórmula.

"Vamos a decir 9", respondía su compañera mientras que Javier Bardem optaba por un tono jocoso. "Más de lo nunca imaginé y mucho menos de lo que la gente supone", ha confesado entre risas el marido de Penélope Cruz, sin ofrecer ninguna cifra en ninguna de las preguntas clásicas del programa.