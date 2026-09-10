'La Revuelta' anuncia a los dos invitados de hoy jueves, que amenazan con destronar a 'El Hormiguero' tras ajustarse el duelo

'La Revuelta' completará su primera semana de emisiones de la tercera temporada este jueves con dos potentes invitados que ha adelantado Grison en la presentación de 'El Escondite', el concurso que presentará en el prime time de La 1 de TVE próximamente y que supone su primer gran proyecto en solitario en televisión.

Tras las visitas de Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, Carmen Lomana y Michelle Jenner, en la cuarta entrega semanal serán los actores Javier Bardem y Victoria Luengo quienes acudan al nuevo teatro del formato para charlar con David Broncano y, de paso, presentar su nueva película, 'El ser querido'. Un film que, además, está participado por el ente público.

⭐️ Javier Bardem y Victoria Luengo, invitados de lujo esta noche @LaRevuelta_TVE ⭐️



Presentan su nueva película, "El ser querido", participada por @rtve.



Lo ha avanzado @grisonbeatbox en la presentación de "El Escondite" en el @FesTVal pic.twitter.com/7LS54jSoeu — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) September 10, 2026

Con Bardem (invitado inédito) y Luengo, 'La Revuelta' amenaza seriamente con liderar la franja del access prime time sobre 'El Hormiguero', su rival más directo, que este jueves recibe a la actriz y modelo Ester Expósito. Durante los tres primeros duelos del curso, el espacio de La 1 ha rendido sensiblemente por debajo del talk show de Antena 3, pero, este miércoles, esa distancia se estrechó a unas pocas décimas (11,8% vs 12,6%).

Con esta tendencia, habrá que ver si se consuma un hipotético sorpasso en una noche que se prevé difícil al entrar en escena otro competidor de órdago más: 'Supervivientes All Stars'. El reality de Telecinco arranca su andadura en la programación este 10 de septiembre con una gala inaugural que acogerá los tradicionales saltos desde el helicóptero, el primer gran juego de localización y la primera ronda de nominaciones.

Entretanto, no hay que ignorar el poder de 'Horizonte' en Cuatro, cuya fortaleza también representa un hándicap para el rendimiento de 'La Revuelta' y 'El Hormiguero'; pues la tarta, a tenor de los datos, parece haberse repartido mucho más.