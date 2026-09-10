Sandra Barneda se enfrenta a Kico, uno de los participantes de 'La Isla de las Tentaciones 11', en una gala de collares desbordante

Este miércoles, 9 de septiembre, Telecinco ha emitido una nueva entrega de la onceava edición de 'La isla de las tentaciones'. En ella vimos por primera vez esta temporada a Sandra Barneda dar un toque de atención a uno de los concursantes por su actitud durante la tradicional ceremonia de los collares.

Cada uno de los solteros tenía que poner un collar a la concursante con la que más feeling había tenido. Todo ello delante de sus chicos. Isa, Gema, Paula, Paola y Náyades esperaban a que los tentadores se decantasen por ellas, ante la atenta mirada de sus respectivas parejas, Nando, Rubén, Kico, Sergio y Nacho. Era entonces cuando estalló todo, obligando a la presentadora a intervenir.

Rubén y Gema protagonizaron un fuerte encontronazo en el que él acabó levantándose y acercándose a su novia, pese a que las normas se lo impedían. "No voy a consentir más cosas así", les dejó claro Sandra Barneda harta de que, edición tras edición los concursantes se salten las reglas impuestas por el programa. Aunque fue la actitud de Kico la que más molestó a la presentadora.

Cada vez que uno de los solteros se levantaba, el concursante les profería descalificativos tales como: "Hazlo bien esta bien, no te caigas"; "Camina bien chaval" o "Habla fuerte que no se te entiende". Finalmente fue su novia, Paula, la que obtuvo mayor numero de collares. Algo que a Kico no le sorprendió, como así reconoció a Sandra Barneda, aunque a su manera.

El 'tirón de orejas' de Sandra Barneda a Kico por su actitud

"Los solteros ya han colocado sus collares. Paula 3 collares, Gema 2, Isa y Náyades 1. Paola ninguno", informó la conductora de 'La isla de las tentaciones', antes de dirigirse directamente a Kico: "¿Te ha sorprendido que Paula obtenga tres collares?". Sin pelos en la lengua, el joven contestó: "A ver si hubiera más solteros sé que tendría más, porque es maravillosa, por eso al final está con un tío como yo y no con un pringado como estos".

En ese momento, una Sandra Barneda muy seria se vio obligada a pararle los pies y darle un toque de atención: "Pero ¿por qué insultas Kico?". "Es verdad, a veces se me va la boca", reconoció él. "Es que no cesas", le reprochó la presentadora. "Me sabe mal", insistió el novio de Paula. "Te sabe mal pero tu boca te pierde. ¿Estás nervioso y por eso descalificas?", quiso saber Sandra.

Ante esto, Kico dejó claro que los nervios no iban con él: "No, qué va, no me considero nervioso". "Pues entonces no entiendo porqué no dejas de descalificar, Kico", continuó reprochándole la comunicadora. "Tienes razón, Sandra, me disculpo contigo", sentenció el concursante tras el 'tirón de orejas' de Barneda.