Audiencias

'En boca de todos' da el sorpasso en audiencias a 'El programa de Ana Rosa' en mitad de su imparable auge en Cuatro

Pedro Jiménez por Pedro Jiménez

En estricta franja de competencia, 'El programa de Ana Rosa' también se vio superado por 'En boca de todos' con Nacho Abad, que alarga su excelente racha en audiencias

Nacho Abad y Ana Rosa Quintana
Nacho Abad y Ana Rosa Quintana | Montaje El Televisero

Podría titularse como el dato que complace y contraria a partes iguales. Y es que este martes, 8 de septiembre, 'El programa de Ana Rosa' firmó un mal día y quedó relegado a la última opción del público con un 9,7% de cuota de pantalla media. Se colocó por detrás de sus principales competidores: 'La hora de La 1' (17%) y 'Mañaneros 360' (15,9%) en La 1 de RTVE y 'Espejo Público' (11,6%) en Antena 3.

Hasta aquí todo podría leerse dentro de la normalidad porque no es la primera vez que esta circunstancia sucede. Sobre todo desde que el magacín matinal de Telecinco empezó a presentar serios síntomas de debilidad y perdió su tradicional hegemonía. Sin embargo, la gran novedad la encontramos en propia casa, donde el auge imparable de Cuatro está haciendo mella en 'la hermana mayor'.

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Un comportamiento que se vio claramente reflejado este martes: 'En boca de todos' dio el sorpasso a 'El programa de Ana Rosa' en la franja de estricta competencia tal y como ha divulgado el consultor de audiencias Hugo Carabaña. En el tramo que rivalizan frontalmente, comprendido desde las 10:25 hasta las 12:00 horas, el formato de Nacho Abad adelantó a Quintana en varias décimas.

En concreto, el espacio de Cuatro, realizado por Mandarina, registró un 9,52% de cuota de pantalla (traducido en 236.000 espectadores) frente al 8,88% (220.000) que obtuvo la oferta producida por Unicorn Content, que remató la jornada con el demoledor 6,8% de 'Vamos a ver' con Patricia Pardo y el insostenible 5,5% de 'El verano se mueve' en la tarde de Telecinco.

El extraordinario rendimiento de 'En boca de todos' con Nacho Abad se saldó con un promedio del 11,4%, su segundo mejor resultado histórico, en el cómputo global de la emisión. Este éxito, unido al sobresaliente 11,7% de 'Código 10' en prime time y late night y al también destacado 8,6% de 'Horizonte' en access, provocaron que Cuatro diera el sorpasso a Telecinco -por segunda vez en tan solo una semana- con un 7,6% y 6,7% de share respectivamente.

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Sobre la firma

Pedro Jiménez

Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.

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