RTVE revoluciona 'Al cielo con ella' con un nuevo decorado y nuevas secciones: Así será el regreso de Henar Álvarez a La 1

'Al cielo con ella' prepara su regreso al prime time de La 1 con una importante renovación. El programa presentado por Henar Álvarez estrenará nueva temporada con un cambio de decorado y nuevas secciones que buscan elevar la puesta en escena sin renunciar a la esencia que ha convertido al formato en una de las apuestas más personales de RTVE. La cadena pública ha presentado este martes sus novedades en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz, donde ha estado presente El Televisero.

La nueva etapa mantiene como pilares la actualidad, el humor, las entrevistas y la conciencia social, pero apuesta por una imagen más sofisticada. El propio programa define esta transformación como una evolución hacia un espacio "más elegante y refinado" en las formas, aunque igual de "canalla e incisivo" en el fondo. Henar Álvarez lo resume de una forma muy clara: "Vamos a seguir encontrando actualidad, con la misma línea editorial y con entrevistas maravillosas".

De la plaza de pueblo a un garito nocturno: así cambia el decorado

Una de las grandes novedades de 'Al cielo con ella' estará a la vista desde el primer momento. El programa abandona el anterior decorado con estética de plaza de pueblo para trasladarse a un espacio inspirado en un garito nocturno, con una puesta en escena más cuidada y sofisticada que permitirá reforzar la parte de espectáculo del formato.

El nuevo plató contará con espacio para shows, cabaret y confidencias y estará diseñado para potenciar las conversaciones y los momentos de humor. Una transformación estética que, sin embargo, no pretende borrar la identidad del programa. La intención de RTVE es que el espacio gane en elegancia sin perder el carácter cercano y desenfadado que forma parte de la personalidad de Henar Álvarez.

La presentadora también ha reivindicado esta evolución durante la presentación en Vitoria: "Qué alegría hacer un programa que haga reír y que la gente quiera seguir viéndolo, esta temporada es más pulida y elegante". Una nueva imagen que acompaña a un formato que mantiene su apuesta por hablar de temas de actualidad desde una mirada propia.

Más humor y nuevas secciones para la nueva temporada con la misma esencia

El cambio no se quedará únicamente en el decorado. 'Al cielo con ella' incorporará nuevas secciones para dar todavía más protagonismo al humor y ampliar las posibilidades del programa. Henar Álvarez continuará acompañada por algunos de sus colaboradores habituales, entre ellos Ana Morgade, Lamine Thior, Laura del Val y Rubén Avilés, que aportarán sus particulares puntos de vista sobre la actualidad, la cultura y la vida cotidiana.

El espacio mantendrá además su apuesta por las entrevistas y por abordar cuestiones sociales desde el humor. "Muchas veces me dicen que digo cosas muy heavys, ¿qué he dicho? ¿que un padre que no ha pagado la pensión, la pague?", ha comentado Henar Álvarez durante la presentación, reivindicando la capacidad del programa para poner sobre la mesa asuntos que siguen formando parte del debate social.

En este sentido, la presentadora defiende que el humor puede servir también como una vía para abordar cuestiones incómodas: "El humor es un arma de doble filo, hay gente que está dispuesta a escuchar, en ese caso, el humor entra mejor, si hay gente que piensa muy diferente a mí, mi humor se lo puede tomar como una indignación". Una línea que seguirá presente en los nuevos programas.

De RTVE Play a La 1: la evolución de Henar Álvarez

Henar Álvarez en la presentación de 'Al cielo con ella' en el FesTVal

Pese a la renovación visual y la incorporación de nuevas secciones, el programa conservará la línea editorial que ha marcado su recorrido en RTVE. La actualidad seguirá teniendo un peso importante, al igual que las conversaciones con invitados y los asuntos sociales que afectan al día a día. "Ojalá algún día dejemos de hablar de ciertos temas que todavía siguen pasando", ha señalado Henar Álvarez, que también ha puesto en valor la libertad con la que desarrolla su trabajo en la televisión pública: "En TVE somos varios humoristas los que tenemos bastante libertad para hablar de las cosas que nos interesan con conciencia social".

La música en directo seguirá siendo otro de los elementos reconocibles del formato. La banda Manny Calavera continuará poniendo la banda sonora al programa, mientras que la nueva temporada también contará con actuaciones y otros momentos musicales.

'Al cielo con ella' comenzó su recorrido en RTVE Play antes de dar el salto a La 2 y posteriormente consolidarse en el prime time de La 1. Ahora afronta una nueva etapa con el objetivo de crecer en producción y puesta en escena sin perder el espíritu con el que nació.

"Cuando empezamos en RTVE Play era un programa pequeño, nos tomamos como algo personal el salir adelante", ha recordado Henar Álvarez durante la presentación. El programa regresa así con una versión más ambiciosa, pero manteniendo la misma mirada sobre la actualidad y el humor como herramienta para entretener y, al mismo tiempo, hacer pensar. Así, la presentadora promete mantener el descaro del formato mientras se viste, literalmente, de tiros largos.