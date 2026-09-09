'La Ruleta de la Suerte' afronta un cambio histórico con el relevo de Laura Moure, que dejará el concurso de Antena 3 durante su baja maternal

'La ruleta de la suerte', uno de los programas más emblemáticos, vistos y competitivos de la programación regular de Antena 3, con cuotas por encima del 20% asiduamente, afrontará un importante cambio; inédito en el caso de la versión española del formato.

Y es que Laura Moure, cara muy reconocida y querida por los telespectadores del concurso con 11 años a su espalda como copresentadora y azafata, tendrá que abandonar su función temporalmente con motivo de su baja maternal, pues acaba de dar a luz a su hija Zoe.

Durante unas semanas, aún por determinar, deberá ser sustituida. Y en ese relevo es donde reside la novedad histórica que rompe con un tópico. Por primera vez, será un chico el encargado de ejercer de descubridor -'azafato'- de las letras de los paneles de 'La ruleta de la suerte'.

Si bien, el equipo del programa ha decidido que sea Brian, un antiguo concursante, el seleccionado para acompañar a Jorge Fernández, el conductor titular. Una elección sorprendente, pues también es la primera vez que un participante se convierte en 'presentador'.

Recordemos que Brian se enfrentó a 'La ruleta de la suerte' en diciembre de 2025, cuando compartió públicamente su deseo de ocupar el lugar de Laura Moure durante su impasse por motivos personales. Una petición que el programa ha satisfecho después de comprobar que podría ser un adecuado suplente.

Atresmedia ya ha presentado al joven, pero todavía no ha concretado oficialmente en qué fecha se producirá la cesión del testigo: "Os presentamos a Brian, que acompañará a Jorge Fernández en @LaRuletaSuerte, durante la baja maternal de Laura Moure. ¡Bienvenido!".

"Voy a estar aquí durante el tiempo que Laura no esté, así que espero que lo disfrutéis de la misma forma que lo haré yo", han sido sus primeras palabras antes de sustanciarse el relevo a Moure, que tendrá lugar en la entrega del 22 de septiembre tal y como ha verificado El Televisero.