El actor Rodolfo Sancho se revuelve ante la encerrona de Sonsoles Ónega durante su entrevista en Antena 3: "Trampa, nunca"

Tras meses de silencio, Rodolfo Sancho ha reaparecido públicamente este martes, 8 de septiembre. Lo ha hecho con una entrevista a Sonsoles Ónega en 'Y ahora, Sonsoles'. Y, aunque en principio era para promocionar su nueva serie, 'Trazos ocultos', la presentadora no ha podido evitar preguntarle por el caso de su hijo, Daniel Sancho.

El joven cumple condena en una prisión tailandesa tras el asesinato y descuartizamiento, hace 3 años, de Edwin Arrieta. El actor ha explicado cómo se enteró del delito perpetrado por su hijo y cuál fue su último encuentro antes de que Daniel viajara hasta Tailandia y acabara con la vida del cirujano colombiano. Tras hacer balance de su carrera profesional, el programa de Antena 3 ha emitido unas imágenes de Rodolfo junto a su hijo, algo que al invitado no le hizo ninguna gracia.

"Vaya trampa mortal que me habéis puesto aquí", ha asegurado el intérprete, visiblemente molesto. Sin embargo, Sonsoles Ónega ha negado la encerrona: "Trampa, nunca, y mortal, menos". Acto seguido, la periodista ha defendido su labor: "Sabes que te tengo que preguntar por algunas cosas. Hace tres años, en agosto, recibes una llamada desde Tailandia que te cambia la vida". Además, ha querido saber si el paso del tiempo ha servido para aliviar el dolor, a lo que él ha contestado, con contundencia: "No. La mentalidad que tengas lo cura todo. Ese es mi punto de vista".

Durante su entrevista con Sonsoles Ónega, Rodolfo Sancho se ha quejado del impacto mediático que ha tenido el caso. Incluso ha calificado de "demencial" el comportamiento de ciertos medios de comunicación: "En Tailandia me perseguían hasta el hotel con la moto. En el corrillo, no voy a decir nombres, me empujaban para provocar, buscando una reacción mía". Cuando la presentadora le ha preguntado si ha sido "doloroso", él ha optado por definirlo como "tremendamente incómodo".

Así se enteró Rodolfo Sancho del crimen cometido por su hijo

Según ha recordado Rodolfo Sancho, la última vez que vio a su hijo en libertad, antes de que cometiera el asesinato, fue unos días antes, en el verano de 2023: "Daniel estuvo en Fuerteventura conmigo antes de ir a Tailandia. Tengo unos recuerdos muy bonitos del verano, barbacoas, bañarse en la playa… Lo pasamos bien". Un recuerdo totalmente opuesto a su siguiente encuentro, cuando el chef ya estaba en prisión.

El intérprete de series como 'Isabel' o 'El Ministerio del Tiempo' también ha explicado a Sonsoles Ónega cómo se enteró del asesinato cometido por su hijo: "Un familiar me envía esa noticia y me entero así". Por lo tanto, se enteró como el resto del mundo, a través de un teletipo de la Agencia EFE. Un shock inicial que pronto transformó en una lucha incansable para demostrar la inocencia de Daniel.

Rodolfo Sancho ha contado en el programa de Antena 3 cómo fue su reacción al enterarse: "Yo creo que en todo este proceso reacciono como prácticamente reaccionaria cualquier ser humano. Primero, es un shock brutal. Eso me lleva a un estado de disociación porque la situación es muy fuerte. Es esa sensación de que no estás viviendo algo real, acompañada de tristeza. Todo esto provoca un enorme estrés, lógicamente".

Pasado ese impacto inicial, decidió defender a su hijo contra viento y marea: "Enseguida la situación me requería dejar todo eso a un lado. Supongo que eso me ayudó a sobreponerme momentáneamente del asunto. En ese momento no tengo tiempo ni de apoyarme en nadie ni de nada. Me pongo en marcha enseguida. Llamar a la embajada, hacer gestiones…".

Rodolfo Sancho se sincera sobre cómo reaccionó al enterarse del caso de su hijo, Daniel Sancho.



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La filosofía de Rodolfo Sancho para sobreponerse a lo ocurrido

Sobre cómo consiguió mantenerse tan entero tras conocer la noticia, Rodolfo Sancho explica su filosofía de vida: "Yo creo que me ha ayudado que soy, en general, muy poco quejica de la vida. Intento vivir bajo ciertos ideales. Una cosa es tenerlos y otra ponerlos en práctica, pero cuando tienes ciertas ideas arraigadas, te ayudan a convivir con las cosas".

A raíz de esto, ha compartido una reflexión: "Uno de los mayores problemas que se pueden tener es creer que no tienes que tener problemas. Cuando uno acepta los obstáculos que aparecen en la vida se convierten en tu camino, son tu camino, consigues llevar las cosas con un poquito más de tranquilidad y de paz". "Si te intentas preocupar y ocupar de las cosas que no están en tu control, el parloteo en la cabeza es interminable. Si te limitas a lo que puedes hacer tú, rebajas un poco el estrés y consigues llevar las cosas con un poco más de tranquilidad", confiesa.

"Esto quiere decir que ames tu destino, sea cual sea el destino que venga, y que conviertas los problemas, tragedias, dramas, llámalo como quieras, en oportunidades", ha añadido. Por eso, pese a los difíciles momentos vividos, él siempre ha intentado mantener una actitud positiva ante la vida: "Yo intento siempre ser positivo, porque si no caes en algo en lo que no quieres caer. Cuando la vida te pone a prueba, eres capaz de ver de qué estás hecho", ha sentenciado Rodolfo Sancho en 'Y ahora, Sonsoles'.