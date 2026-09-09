Telecinco anuncia que 'Rueda la Letra' salta al fin de semana en un horario distinto como plan para captar público sin 'Pasapalabra'

Telecinco quiere hacer experimentos tras el lanzamiento de 'Rueda la Letra' y el integrado 'Rosco' con el objetivo de reconectar con la audiencia cuanto antes y revertir su débil arranque. En primer lugar, introduciendo una modificación en su horario, consistente en retrasar su inicio de las 19:00 a las 19:15 horas.

Una medida táctica en Mediaset para rivalizar en menor medida con 'La Promesa' de TVE, el producto más fuerte y que mayor competencia representa en ese tramo, y alargar 'El Rosco', ahora titulado 'La Rueda', más allá de las ocho de la tarde. Algo que también podría favorecerle.

Sin embargo, esos experimentos en Fuencarral no se quedan ahí. Después de solo dos emisiones, el grupo de comunicación ha decidido que el programa de las letras ha de expandirse también a la programación vespertina del fin de semana. E importante: con otro horario distinto (20:00 horas). Así se anuncia ya en spots promocionales:

¡Juégatelo todo a una letra! 🛞



🔡 #RuedaLaLetra de lunes a viernes a las 19:15h y sábado y domingo a las 20:00h en #Telecinco y @MedInfinityES pic.twitter.com/7pzlNhbz9o — Telecinco (@telecincoes) September 8, 2026

De este modo, aprovechando la ausencia de 'Pasapalabra' en Antena 3 los sábados y domingos, Telecinco establecerá 'Rueda la Letra' justo antes del informativo nocturno para probar su rendimiento y captar a nuevos públicos. Por su parte, de lunes a viernes el formato se mantendrá en su ubicación habitual (19:15 horas), conteniendo la tentación de ir a la confrontación directa. Al menos, de momento.

Este movimiento de parrilla se produce después de conocerse que el concurso podría acabar en los tribunales ante la demanda que preparan Atresmedia e ITV Studios al entender, desde su punto de vista, que hay demasiadas similitudes con 'Pasapalabra'. Una información que verificó y adelantó El Televisero este martes.

Con todo, y a la expectativa de que se formalicen esas acciones legales por presunto plagio, Telecinco ofrecerá 'Rueda la Letra' todos los días de la semana; sin aclararse, eso sí, si se tratará de una estrategia meramente puntual o con recorrido en el tiempo. Recordemos que este plan se ha llevado a cabo con anterioridad en concursos como 'Reacción en cadena', 'Agárrate al sillón' y 'Allá tú'. Y todos los casos dieron un resultado fructuoso.

Si bien, el salto a la tarde (20:00 horas) de los sábados y domingos llevará aparejada una consecuencia directa: el recorte de una hora al programa 'Fiesta' con Emma García, que, tras recuperar toda la franja (cinco horas) con la cancelación de 'El Show de Paz', volverá a perder cuota de pantalla.

Así queda el plan de emisión de 'Rueda la Letra':