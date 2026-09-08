Atresmedia y la productora de 'Pasapalabra' planean tomar acciones legales contra Mediaset y 'Rueda la Letra'

La guerra entre Mediaset y Atresmedia por 'El Rosco' y 'Pasapalabra' sigue más que abierta y a un paso de encarnizarse. Después de que Telecinco estrenara este lunes 'Rueda la letra', el nuevo concurso presentado por Carlos Sobera con 'La Rueda', anteriormente 'El Rosco', como prueba estelar y una serie de juegos que recuerdan mucho a los del programa de Roberto Leal, desde Atresmedia e ITV Studios han tomado cartas en el asunto.

Así, tal y como ha podido verificar El Televisero, desde la productora británica y Atresmedia están planeando tomar acciones legales en contra de Mediaset y Bulldog TV por los supuestos parecidos de 'Rueda la letra' con buena parte de la mecánica de 'Pasapalabra' y algunas de sus pruebas; como 'Cantando espero', que guarda muchas similitudes con La Pista Musical del concurso de Antena 3.

De esta forma, para preparar la demanda, desde los departamentos legales del grupo con sede en San Sebastián de los Reyes y de la productora inglesa trabajan en estudiar bien todas las semejanzas entre las pruebas del recién estrenado 'Rueda la letra' con las del concurso que lidera cada tarde en Antena 3. Y es que, aunque los derechos de 'La Rueda' ('El Rosco') sí están en manos de Mediaset, el grupo podría haber incurrido en un conflicto legal al apostar por juegos tan parecidos a los de su rival en el aspecto de la narrativa televisiva.

Atresmedia ya emitió un comunicado en contra de Mediaset

Cabe recordar que esta batalla se inició a raíz de que el Tribunal Supremo condenara el pasado 21 de mayo a 'Pasapalabra' a dejar de emitir 'El Rosco' como prueba estelar al considerar que los derechos no pertenecían a ITV Studios sino a la productora holandesa MC&F. Poco después se supo que esta compañía había llegado a un acuerdo con Mediaset para poner en marcha un formato con dicha prueba como parte vertebral del mismo.

Un mes después, el jueves 18 de junio, Antena 3 emitió por última vez 'El Rosco' dentro de 'Pasapalabra' y un día más tarde, el viernes 19 de junio, estrenó 'AlaZ', un juego muy similar con el que contrarrestar este golpe judicial. A raíz de su estreno, Mediaset y MC&F decidieron emprender acciones legales contra ITV Studios y Atresmedia al entender que esa prueba era muy pareja a 'El Rosco' e incumplía algunas de las cuestiones que recogía la sentencia del Supremo.

Tras conocer esa información, desde Atresmedia se emitió un comunicado defendiendo su postura y asegurando que la prueba de 'AlaZ' no se basaba en 'El Rosco', señalando además que las diferencias entre ambas pruebas son "incuestionables" y que han cumplido "escrupulosamente la sentencia del Tribunal Supremo".

"Se pretende algo sin precedentes: monopolizar un juego basado en el abecedario disputado por dos concursantes", adujo además Atresmedia en dicho comunicado. "Lo que parece estar en marcha no es la defensa de unos derechos, sino una campaña para destruir el éxito de la nueva prueba así como el de uno de los programas de mayor éxito de su competencia y más querido por la audiencia", añadían en el texto, endureciendo así el tono contra Mediaset.

Por si fuera poco en todo este conflicto, paralelamente, Mediaset también trabaja en poder arrebatarle a Atresmedia la marca de 'Pasapalabra' en Europa. Así, el grupo inició un procedimiento ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), organismo que gestiona los derechos de las marcas y patentes a nivel continental hace cuatro años. Y es que desde el grupo italiano consideran que la denominación de 'Pasapalabra' fue impulsada por ellos en Italia con 'Passaparola' en 1999. Eso sí, pase lo que pase, lo que no podrá reclamar Mediaset es la marca de 'El Rosco' pues esa sí que pertenece a ITV Studios.