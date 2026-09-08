Telecinco toma medidas con 'Rueda la Letra' tras su estreno y altera su horario de emisión con un cambio de programación

Telecinco ha introducido una leve modificación en el esquema de sus tardes tras el estreno de 'Rueda la Letra', el nuevo concurso con 'El Rosco' que se erige como punta de lanza de las tardes del canal. Un debut que resultó débil, muy por debajo de las expectativas, al no ser capaz de alcanzar siquiera el doble dígito (9,1%).

Un golpe para Mediaset -aunque aún es prematuro sacar conclusiones- que ha derivado en una primera consecuencia rápida: una variación en su horario de arranque. Ahora, a través de sus spots promocionales y publimoscas, la cadena indica que, desde este martes, 'Rueda la Letra' comenzará a las 19:15 horas y no a las 19:00 (su horario primigenio).

Un retraso de quince minutos que no es baladí y que se lee como una clara medida estratégica en el grupo audiovisual italiano para reflotar unos resultados iniciales que han generado insatisfacción, pues 'Rueda la Letra' se perfilaba como la gran apuesta de la temporada en Fuencarral.

Mediante este reajuste, que implica, de paso, estirar 'El Diario de Jorge', Telecinco se enfrenta en menor medida a 'La Promesa', la competencia más dura con un público muy fiel en TVE, y provoca que el formato finalice más allá de las 20:00 horas; tratando de hacer que 'El Rosco', ahora 'La Rueda', penetre ligeramente en una franja donde quizás se encuentre el target objetivo (de 20:00 a 21:00 horas).

Eso sí, esquivando todavía la rivalidad frontal con 'Pasapalabra'. En ese sentido, está por ver si acabará confrontando o no; en televisión nunca se sabe. De momento, Mediaset ha redoblado el pulso frente al concurso conducido por Roberto Leal en Antena 3 con su nueva promo de 'Rueda la Letra' en la que se traslada una apelación directa (y afilada) a la audiencia: "Elige el original". Un dardo sin tapujos a Atresmedia.

Imagen de un spot promocional

Así queda la programación vespertina de Telecinco: