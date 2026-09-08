Telecinco presenta 'Marusía. Vientos de Honor', una serie "única" que tiene vínculo con la princesa Leonor: Reparto completo y avance

Telecinco prepara una de sus grandes apuestas de ficción para la nueva temporada con 'Marusía. Vientos de Honor', una producción que se adentra por primera vez en televisión en el universo de la Armada Española, con un excepcional rodaje, y que guarda además una conexión especialmente llamativa con la princesa Leonor.

La serie, protagonizada por Lucía Jiménez y Alfonso Bassave, se ha presentado este martes en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz, donde El Televisero ha podido conocer de primera mano las claves de una producción que ha tenido acceso a la Escuela Naval Militar de Marín, el mismo centro en el que la heredera al trono realizó parte de su formación militar.

Precisamente, uno de los grandes atractivos de 'Marusía. Vientos de Honor' es que la Escuela Naval no funciona únicamente como un decorado para la serie. La ficción pudo rodar en sus instalaciones reales y contó con el asesoramiento de la Armada Española para reproducir con rigor su funcionamiento, sus normas y la forma de vida de quienes la integran. Una circunstancia que la convierte en una propuesta especialmente singular dentro de la televisión española.

La serie arranca después de la muerte de una alumna de la Escuela Naval Militar. Aunque oficialmente se considera un suicidio, quedan demasiadas preguntas sin respuesta. Teresa Ibarra, interpretada por Lucía Jiménez, acaba de convertirse en la primera mujer al frente del centro y tendrá que investigar lo ocurrido mientras afronta las dificultades de su nuevo cargo. Para ello contará con Jorge Carvajal, teniente coronel interpretado por Alfonso Bassave, cuya llegada hará aflorar, además, un traumático vínculo del pasado entre ambos.

La conexión con la princesa Leonor y la Escuela Naval de Marín

La conexión con la princesa Leonor es uno de los elementos que inevitablemente rodean al proyecto desde que se conocieron sus localizaciones. La Escuela Naval Militar de Marín, escenario fundamental de 'Marusía. Vientos de Honor', es el centro en el que la princesa realizó parte de su formación militar. Ya en 2025, El Televisero pudo desplazarse hasta el rodaje y comprobar in situ cómo la producción había convertido las instalaciones de este lugar en uno de los grandes escenarios.

Pero la presencia de Leonor no pasa de ser una conexión contextual con el lugar en el que transcurre la historia. La serie no gira alrededor de la Familia Real ni pretende recrear su formación, sino mostrar desde dentro un universo poco explorado en televisión a través de una historia de mucho misterio, relaciones personales y conflictos profesionales.

Durante la presentación en Vitoria, Víctor García, director general de Unicorn Content, la productora, ha explicado precisamente el valor de haber podido trabajar en contacto directo con la institución. "Es una serie especial y única, no hay ninguna serie en Europa que haya tenido un contacto tan directo con la Escuela Naval", ha defendido. El responsable de la factoría ha recalcado que "no queríamos que la escuela fuera solo un decorado, sino que condicionara el desarrollo de los personajes".

'Marusía' se adentra en un universo poco explorado en televisión

García ha explicado también que el equipo recibió formación para que la representación resultase lo más auténtica posible: "La idea era mecanizar todas las reglas de la Armada para que no parecieran impostadas". De hecho, el Ministerio de Defensa autorizó el rodaje y los actores pudieron conocer de cerca los protocolos y el funcionamiento de la Escuela. "Cuando la Princesa o el Rey vean la serie, se van a sentir identificados con lo que vivieron aquí", ha añadido.

Lucía Jiménez se pone en la piel de Teresa Ibarra, la comandante directora de la Escuela Naval Militar y la primera mujer que asume este cargo dentro de la ficción. La actriz ha reconocido que alcanzar un rango de estas características supone "muchísimo trabajo" y que "en la Armada todo te lo tienes que ganar".

La intérprete ha destacado especialmente el grado de implicación de la institución durante el rodaje. "Esta serie para mí es única, nunca se ha rodado algo así en España", ha asegurado Lucía Jiménez, que también ha resumido el significado de haber podido trabajar con uniformes y en espacios reales: "Al dejarnos sus uniformes, nos habían dado su confianza".

Para la actriz, la experiencia de entrar en la Escuela Naval y encontrarse con los estudiantes fue especialmente impactante: "Cuando entré en la escuela y vi a los estudiantes con sus uniformes, se me ponía la carne de gallina y pensaba que esto nunca lo iba a vivir en mi vida, esta serie ha sido un viaje".

A nivel dramático, Teresa tendrá que compaginar su responsabilidad al frente de la Escuela con la investigación sobre la muerte de la alumna. Y la aparición de Carvajal complicará todavía más su situación. "Nada puede tambalearme hasta que aparece en la Escuela Carvajal, va a poner patas arriba mi vida en mi peor momento, que es cuando más concentrada tengo que estar”, ha avanzado la actriz.

La investigación por la muerte de una alumna, punto de partida

El misterio es uno de los grandes motores de 'Marusía. Vientos de Honor'. El nuevo curso comienza marcado por el fallecimiento de una alumna y por las dudas que deja tras de sí. Teresa deberá esclarecer qué ocurrió mientras intenta mantener el control de una institución que acaba de ponerse bajo su responsabilidad.

Alfonso Bassave interpreta a Jorge Carvajal, teniente coronel de Infantería de Marina encargado de investigar el caso. "Mi personaje viene a investigar el caso de un fallecimiento de una chica en extrañas circunstancias", ha explicado el actor, que también ha destacado la dimensión personal de su personaje.

Porque la investigación no será el único problema para Teresa. Carvajal y ella arrastran un pasado que amenaza con alterar la estabilidad de ambos. "Carvajal y Teresa tienen un pasado, que sería una serie sin un poco de salseo…", ha bromeado Bassave.

El actor, además, ha vivido el rodaje de una manera especialmente cercana al tratarse de Galicia, su tierra natal. "Soy gallego y la localización estaba muy cerca de mi vida y mi corazón, estar 5 meses rodando cerca de casa ha sido un privilegio", ha reconocido.

Bassave también ha puesto en valor la implicación de la Armada: "Rara vez en el proceso de creación contamos con tanta ayuda, nos abrieron las puertas de su espacio y estuvieron con nosotros día y noche". Para el intérprete, la serie permite además presentar un amplio abanico de personajes que, de alguna manera, funcionan como reflejo de la sociedad: "Cada uno de estos personajes, a otro nivel, representan a España".

El día a día de la Escuela Naval, contado desde dentro

La investigación por la muerte de Sonia se entrelaza con las historias de los jóvenes aspirantes que comienzan su formación en la Escuela Naval. Carmela, Jahzara y Renata llegan desde contextos muy diferentes y tendrán que enfrentarse a la exigencia académica, la disciplina militar, la jerarquía y la presión psicológica que implica adaptarse a un nuevo modo de vida.

Alex Medina interpreta a Iván, un alumno que lleva tres años en la Escuela y que mantiene una relación especialmente dolorosa con el caso que vertebra la serie. "La chica que desaparece era mi novia, soy un alumno de la Escuela que lleva ya tres años estudiando", ha explicado el actor.

Su personaje siente una enorme vocación por la Armada, pero la muerte de su pareja le deja marcado de por vida. "Es un chaval con una vocación enorme por la Armada", ha señalado Medina, que también ha explicado cómo afronta Iván las consecuencias emocionales de lo sucedido: "El fallecimiento de mi novia, a mi personaje, le marca mucho; él tiene que quitarse esa ansiedad para dar la mejor cara a las alumnas que están a su cargo".

Edith Martínez-Val da vida a Jahzara, una de las aspirantes que lleva desde pequeña soñando con entrar en la Armada por la influencia de su padre, también militar. Por su parte, Paloma Stewart interpreta a Carmela, una joven perfeccionista que llega a la Escuela para cumplir también con el legado de su abuelo. "Carmela es un personaje muy perfeccionista, 'Marusía' ha sido mi primer gran rodaje", ha reconocido la actriz.

Carmen de la Vega completa este explosivo grupo de protagonistas como Renata, la más rebelde de las tres. Su personaje no llega a la Armada por vocación, sino por necesidad. "Aunque no le guste tiene que convencerse de que le gusta", ha avanzado la intérprete.

Una serie que busca mostrar la Armada desde una perspectiva diferente

La producción de Mediaset España en colaboración con Unicorn Content y con el apoyo de la productora gallega CTV está creada por Ignacio del Moral y Begoña Álvarez ('El Marqués') y Laura Belloso ('El Internado'). Su intención es combinar el rigor en la representación de la institución con una historia atractiva cargada de drama, intriga y emoción.

La Armada ha participado como asesora para dotar de verosimilitud a la ficción y el equipo ha podido rodar en espacios reales de la Escuela Naval Militar de Marín. El proyecto también ha utilizado diferentes localizaciones de Vigo, Marín y las Rías Baixas, convirtiendo Galicia en uno de los grandes escenarios de la producción.

El resultado es una serie que pretende mostrar tanto la dimensión institucional como la humana de quienes forman parte de la Armada. Ocho capítulos en los que conviven la investigación por la muerte de una alumna, las relaciones entre los protagonistas, los conflictos personales y el proceso de adaptación de los jóvenes aspirantes.

'Marusía. Vientos de Honor' llegará próximamente al prime time de Telecinco. Este martes, el FesTVal de Vitoria-Gasteiz acoge su presentación y el preestreno en exclusiva de su primer episodio, después de la alfombra naranja por la que pasarán parte de sus protagonistas.