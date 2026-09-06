El público dicta sentencia al estreno de 'El Secreto', la nueva serie turca de Antena 3: muchos espectadores piensan lo mismo

Antena 3 ha estrenado este domingo 'El secreto', su nueva serie turca que llega a la programación para tomar el relevo de 'Una nueva vida'. Aunque como ya es habitual, la cadena de Atresmedia ha lanzado la nueva ficción justo antes de despedir la otra serie turca la próxima semana en late night.

El reconocido actor turco Murat Yıldırım, merecedor de importantes premios en su país, es el protagonista de esta historia, Serhat. Su coprotagonista, Cemre Baysel, es reconocida por su papel en la serie 'Leyla', que se convirtió en la serie temática más vista de la temporada 2025/2026 con su emisión en Nova, cadena temática femenina líder.

Gizem Sevim, Aleyna Solaker, Oya Unustasi, Serdar Orçin, Gülenay Kalkan, Ahmet Saraçoglu, Kaan Çaskir ('Secretos de familia', 'Hermanos'), Emel Çögeçen y Serdar Özer, entre otros, completan el reparto de la ficción. 'El Secreto' es una producción de New Generation Media Yapım con título original 'Güller ve Günahlar' ('Rosas y pecados').

Tras su estreno este domingo, Antena 3 ofrecerá dos nuevos capítulos especiales con una duración mucho más corta tanto el lunes 7 como el martes 8 de septiembre justo antes de dos nuevos episodios de 'En tierra lejana' para seguir enganchando a la audiencia.

'El Secreto' cuenta la historia de una mujer que enfrenta su primera gran prueba del corazón y de un hombre que intenta reconstruir las piezas del puzle sin resolver en el que se ha convertido su familia, con la esperanza de poder volver a confiar de nuevo.

El veredicto de la audiencia a 'El secreto'

El estreno de 'El secreto' ha dado mucho que hablar en redes sociales sobre todo entre los habituales seguidores de las series turcas. Y por ahora, parece que ha convencido en su mayoría a los fans de este tipo de ficciones.

"Pues estoy viendo 'El secreto' y me he enganchado. Buenísima", ha defendido un espectador. "Ala ya enganchada a otra novela turca, desde infiel y mujer ni había visto otra", ha aseverado otra en su cuenta de "X". "Estáis viendo 'El secreto', tiene pintaza yo ya estoy enamorada de kader", ha escrito otra.

"Me estoy enganchando ya! Estoy segura q Kader es hija del hermano de Serhat! Por eso le ha dicho q no investigue más y se pone nervioso cuando hablan de la niña!", ha confesado otra usuaria.

Ala ya enganchada a otra novela turca, desde infiel y mujer ni había visto otra #ElSecretoEstreno — carland (@carland92) September 6, 2026

Estáis viendo #ElsecretoEstreno

Tiene pintaza yo ya estoy enamorada de kader 😍 — marta (@martaamg28) September 6, 2026

#ElSecretoEstreno De momento me estoy enganchando 🤦‍♀️🤦‍♀️🤣🤣🤣 — mamen mp (@mamenmper) September 6, 2026

Me estoy enganchando ya! 🙆😉 Estoy segura q Kader es hija del hermano de Serhat! Por eso le ha dicho q no investigue más y se pone nervioso cuando hablan de la niña! #ElSecretoEstreno — julia adriana 💜🦉🍷🧲♥️💗😉😘🤗💗 (@adrianarus67) September 6, 2026

Ya solo con esta escena entre las dos estoy oficialmente enganchada #ElSecretoEstreno — Lavieestbelle (@laviestbelle227) September 6, 2026

Lo guapísimo que está Serhat #MuratYildirim en este primer capítulo 😍 no me extraña las miradas que le echa Sedef 😂😂#ElSecreto #ZeySer pic.twitter.com/VEVeYaf0dl — Marian García 🇪🇸💚 (@marian_sevilla) September 6, 2026

Pero si hay un comentario muy repetido es el relacionado con Yade Arayici, la joven actriz que da vida a la pequeña Kader. "Vaya miradas de la niña!! Pedazo de actriz tan pequeña!!", ha escrito una usuaria. "Los directores de casting de las series turcas tienen un don para encontrar niños y niñas", ha destacado otra.

Vaya miradas de la niña!! Pedazo de actriz tan pequeña!! 😍😍 #ElSecretoEstreno — Maria💙Albatros🦅💘 (@Maria_CanBebek) September 6, 2026

La niña es una belleza #ElSecretoEstreno — Tere (@honorinaguardad) September 6, 2026

#ElSecretoEstreno



Los directores de casting de las series turcas tienen un don para encontrar niños y niñas#Kader — Betty M. Martinez (@BBttymar) September 6, 2026

#ElSecretoEstreno Ainsss,qué mona es la niña 😍 — mamen mp (@mamenmper) September 6, 2026

Lo bien que trabaja la peque 👏🏻👏🏻

Kader queriendo que Zeyned la lleve con su padre 🤦🏻‍♀️

#ElSecretoEstreno — Marian García 🇪🇸💚 (@marian_sevilla) September 6, 2026