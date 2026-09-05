Los datos de audiencia que aumentan el reto (y presión) sobre 'Rueda la Letra' y el nuevo 'Rosco' antes de su estreno en Telecinco

Este próximo lunes 7 de septiembre será un día señalizado en rojo en el sector porque llega a la programación vespertina de Telecinco una de las grandes apuestas de la temporada: 'Rueda la Letra', el nuevo concurso que integrará El Rosco, la prueba más famosa e icónica de la historia de la televisión. Así lo ha subrayado Mediaset en su campaña de promoción y, desde luego, las cifras de audiencia cosechadas a lo largo de estos 26 años lo avalan.

El formato, creado en tiempo récord y con Carlos Sobera como maestro de ceremonias, aterriza con muchos desafíos y hándicaps. Por un lado, tiene el reto de ser un acicate en audiencias dentro de una cadena que necesita aire en sus maltrechas tardes. Por otro, cautivar al público afín a 'Pasapalabra' que se siente huérfano desde que el pasado 18 de junio desapareciera el emblemático anillo del abecedario para dar paso a 'AlaZ', la nueva prueba final que gestó Atresmedia para reemplazar el Rosco.

Pues bien, ante las nuevas tardes de Telecinco desde el lunes, con el lanzamiento de 'Rueda la Letra' con el nuevo Rosco, un clímax que en esta nueva etapa en Telecinco tendrá un peso mayor y una escenografía más espectacular y épica, como punta de lanza, repasamos cómo fueron las audiencias de este viernes 4 de septiembre para reflejar con datos objetivos a qué situación se enfrenta.

Recordemos que, para sorpresa de muchos, Mediaset ha determinado cancelar 'De lunes a viernes' y mantener 'El verano se mueve', el único espacio que ha sobrevivido al laboratorio estival contra todo pronóstico y que formará parte de la oferta vespertina de Telecinco junto a la nueva temporada de 'El Diario de Jorge', 'Rueda la Letra' y 'Allá tú'.

Antes de esa composición, la última tarde de programación veraniega previa al arranque de curso se saldó con un 7,3% para el programa que conduce Ion Aramendi, con un 7,1% para el desenlace del magacín de Santi Acosta y Beatriz Archidona y con un 8,8% para el concurso de 'las cajas' de Juanra Bonet. Si nos detenemos particularmente en el resultado de 'De lunes a viernes', vemos que ese desafío para 'Rueda la Letra', que ocupará parte de su franja (19:00-20:00 horas), es de gran envergadura.

Es decir, aunque las expectativas son elevadas por lo que implica este concurso -la vuelta de El Rosco, ahora La Rueda, a la televisión-, el contexto es realmente convulso. Eso sí, la decisión de huir de la confrontación con 'Pasapalabra' permite inferir que tendrá más opciones de funcionamiento, pues en esa banda horaria la competencia es mucho menor en su adversario más directo. Y es que Sonsoles Ónega se perfila como una de las grandes debilidades del daytime de Antena 3. No obstante, tras caer a un 7,7% esta semana, este viernes cerró la primera semana de la temporada con un buen 11,3%. Tampoco hay que pasar por alto el 12% de 'La Promesa' en La 1 de TVE, que también representa una fuerte competencia.

Así, con este complejo e incierto panorama, echarán a rodar las letras en Telecinco dentro de un formato que el pasado jueves fue presentado a los medios de comunicación, entre ellos El Televisero, y cuyas claves te desgranamos, desvelando las pruebas que preceden a El Rosco y los cambios que se introducirán en éste a nivel de imagen y realización.