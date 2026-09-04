Cuatro da el sorpasso a Telecinco con el récord histórico de audiencia de 'Horizonte' ante 'El perro andaluz' de TVE y 'Las hijas de la criada'

Si hay una cadena que se está beneficiando en audiencias de la crisis migratoria en Ceuta es Cuatro, convertida en referencia. La ventana 'secundaria' de Mediaset no lo fue este jueves 3 de septiembre al adelantar a Telecinco, la emisora principal, con un 8,9% y 8,1% de cuota de pantalla respectivamente. Tras varios días al borde del sorpasso, superó a su 'hermana mayor' en casi un punto porcentual.

En este día glorioso para el canal rojo fue especialmente determinante el rendimiento de 'Horizonte'. El formato de Iker Jiménez y Carmen Porter ha arrancado la nueva temporada con una potencia abrumadora y, este jueves, pulverizó su récord histórico en share con un 14,4% para el grueso de la emisión, que se tradujo en casi un millón de telespectadores de media.

Enorme #Horizonte, en directo desde Ceuta, al lograr ayer RÉCORD HISTÓRICO en share



📹 14.4% DE SHARE para el programa de Iker y Carmen, que reúne a 983.000 espectadores y más de 2.3 millones de contactos



📹 LÍDER ABSOLUTO en su franja de emisión#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/UadS7CSW06 — Dos30' (@Dos30TV) September 4, 2026

Lideró su franja en una noche de competencia con el regreso de 'El perro andaluz' a La 1 de TVE y con el estreno en abierto de 'Las hijas de la criada' en Antena 3. Dos productos que amenazaban con hacerle sombra o destronarle. Sin embargo, nada más lejos de la realidad: Manu Sánchez ladró con menos fuerza (11,5%) que en su primera temporada (15,1%) al no contar con el empuje del fútbol y la serie basada en la novela de Sonsoles Ónega registró un 12%.

VUELVE #ElPerroAndaluz en la noche de @la1_tve alcanzando un estupendo 11.5% de share y una media de 869.000 espectadores



🐕 Más de 2.9 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/RtwiWct29o — Dos30' (@Dos30TV) September 4, 2026

Un dato, eso sí, muy reseñable para el estado actual de este género en la televisión convencional y para haberse emitido previamente -con éxito- en Atresplayer, la plataforma bajo demanda de Atresmedia. De hecho, el debut de 'Las hijas de la Criada' permite el titular de 'mejor estreno de ficción del año' en el terreno de las privadas. Se colocó exactamente a 5,6 puntos de Telecinco y por delante también de TVE. En definitiva, fue un satisfactorio lanzamiento para Antena 3.

GRAN ESTRENO de #LasHijasDeLaCriada en la noche de @antena3com alcanzando un 12% de share y una media de 979.000 espectadores



➡️ 53.5% de fidelidad



➡️ Más de 1.8 millones de espectadores conectaron en algún momento con la serie#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/pBKEsadfbW — Dos30' (@Dos30TV) September 4, 2026

Antes, el tramo de 'Horizonte' ofrecido en access prime time también dominó frente a todos sus rivales con un 11,8% de cuota (máximo) y casi 1,2 millones de fieles. Rebasó a 'Viaje al centro de la tele' en La 1 (11,3%), a la reposición de 'El Hormiguero' (9,3%), a 'First Dates' (8,7%) y, particularmente, a 'El Objetivo' de La Sexta, su adversario directo, que se conformó con un pobrísimo 4,1%. En otras palabras, Iker Jiménez y Carmen Porter prácticamente triplicaron a Ana Pastor.

Así, el 'fenómeno' en torno a 'Horizonte' y los excelentes registros de otras ofertas de day time como 'En boca de todos' (9,9%), 'Noticias Cuatro' (11,2%) y 'Todo es mentira' (9,7%) auparon a Cuatro a ser la segunda cadena privada más vista en la jornada por encima de Telecinco, que se situó como cuarta opción por detrás también de Antena 3 (líder con un 12,7%) y La 1 (12,4%).