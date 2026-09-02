Telecinco descoloca con su estrategia para el estreno de 'Rueda la Letra' con 'El Rosco': Directo a su franja original y sin evento en prime time

Telecinco estrenará 'Rueda la Letra', el concurso que acogerá la icónica prueba de 'El Rosco', directamente en la tarde, en su franja original. Así, en contra de lo que se podría pensar (y de la lógica), la cadena de Mediaset no hará una puesta de largo en prime time, el horario de máxima audiencia, como sí ocurrió por ejemplo con 'Agárrate al sillón', cuyo piloto se emitió en la noche del domingo antes de iniciar su andadura en la programación vespertina.

El programa, que estará presentado por Carlos Sobera, finalmente no debutará este próximo domingo 6 de septiembre (22:00 horas) como había circulado en redes en las últimas horas. Una determinación que resulta, como poco, chocante. En tal caso, habría tenido que competir con 'La película de la semana' en La 1 de TVE, con el lanzamiento del primer episodio de 'El Secreto', la nueva serie turca de Antena 3 que recogerá el testigo de 'Una nueva vida', o con el arranque de temporada de 'Salvados'.

Con el evento en prime time curiosamente descartado, podemos decir oficialmente que, a partir del lunes 7 de septiembre, 'Rueda la Letra' integrará las nuevas tardes de Telecinco a las 19:00 horas como tercera oferta tras 'El verano se mueve' y el retorno de 'El diario de Jorge'; supliendo así parte del hueco que dejará 'De Lunes a Viernes', apuesta que ha sido cancelada tras no pasar el filtro estival. El magacín ofrecerá su última entrega este viernes 4.

Con su ubicación final a las siete de la tarde, los directivos de Mediaset han optado por huir de la confrontación directa con 'Pasapalabra' y 'AlaZ' y por mantener inalterable 'Allá tú' a las 20:00 horas. De esta manera, la cadena de Fuencarral entiende que anticiparse al concurso de Roberto Leal y rivalizar con 'Y ahora Sonsoles' es una estrategia más eficaz. El tiempo lo dirá.

Así queda la tarde de Telecinco desde el próximo lunes 7 de septiembre:

15:55 horas - 'El verano se mueve'

17:55 horas - 'El diario de Jorge'

19:00 horas - 'Rueda la letra' (Estreno)

20:00 horas - '¡Allá tú!'

'Rueda la letra' ficha a dos leyendas de 'Pasapalabra' como primeros concursantes de 'El Rosco'

A falta de conocer todos los detalles de 'Rueda la letra' este jueves, en una presentación a la que acudirá El Televisero, por ahora sabemos que el concurso estará producido por Bulldog TV y contará con Rafa Guardiola, quien fuera director de 'Pasapalabra' en Telecinco, como máximo responsable del formato.

Asimismo, Telecinco ha rescatado a dos históricos rostros del concurso en su etapa en la cadena de Fuencarral para el comienzo de 'Rueda la letra', como hiciera en su día al fichar a Rafa Castaño para 'Agárrate al sillón'. En este caso, Mediaset ha reclutado a Fran González y Lilit Manukyan como primeros participantes que se enfrentarán a 'La Rueda' (el nuevo Rosco) y a todas las pruebas previas.

Tanto Fran González como Lilit Manukyan regresan a Telecinco tras su paso por 'Pasapalabra' y lucharán por llevarse un bote inicial de 200.000 euros, que irá en aumento en cada entrega. Y para conseguirlo contarán con la ayuda de rostros famosos como los actores Miguel Ángel Muñoz e Iván Sánchez, la chef Samantha Vallejo-Nágera y la actriz y modelo Laura Sánchez.