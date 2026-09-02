Silvia Intxaurrondo pide perdón en RTVE por lo sucedido en directo en 'La hora de La 1': "Ha sido un sustazo gordo"

'La hora de La 1', con Silvia Intxaurrondo al frente, se ha convertido en el líder indiscutible de las mañanas. Ni siquiera el regreso de Ana Rosa Quintana a Telecinco y Susanna Griso a Antena 3 le ha hecho perder fuelle. Sin embargo, este miércoles, 2 de septiembre, un incidente técnico ha interrumpido momentáneamente la tertulia, provocando el sobresalto de todos los presentes.

Todo trascurría con total normalidad cuando, poco antes de las 09:45 hora, se produjo un fuerte estruendo en el plató. El motivo de ese ruido fue la explosión de uno de los focos del estudio, algo que ya ha sucedido en otras ocasiones en los programas en directo. Aunque afortunadamente el incidente no tuvo consecuencias, Silvia Intxaurrondo se ha visto en la obligación de tranquilizar a la audiencia y explicarles lo ocurrido.

"Está todo bien. Ha sido un foco, a veces pasa", empezó diciendo la periodista vasca. Y no dudó en entonar el mea culpa aunque, evidentemente, ella no había tenido nada que ver: "Por si acaso alguien se acaba de sobresaltar, lo sentimos muchísimo". "Ya saben que a nosotros nos gustan los programas tranquilos, pero a veces, por cuestiones que desconocemos, ahora mismo ha explotado un foco. Ha sido ese sonido que han escuchado", ha explicado la presentadora.

Silvia Intxaurrondo tras la explosión de un foco: "Ha sido un sustazo gordo"

Silvia Intxaurrondo ha reconocido que en el plató también se habían llevado un buen susto: "Ha sido un sustazo gordo aquí en plató, cuidado". De esta forma, aunque sin perder la sonrisa en ningún momento, ha confesado que tanto ella como sus compañeros de mesa se habían sobresaltado ante este inesperado estruendo. Y es que, tal y como explicó Ana Pardo de Vera, la cosa podía haber sido bastante peor, puesto que habían llegado a caer pequeños fragmentos tras la explosión del foco: "Algún cristal ha caído por aquí, pero por suerte no me ha tocado. Estoy bien".

"Es que además el foco es muy grande. Luego les vamos a enseñar el plató para que vean como de grandes son los focos, pero vamos que está todo bien, tranquilo", añadió Silvia Intxaurrondo, volviendo a tranquilizar a los espectadores que estaban viendo el matinal desde sus casas. Una vez pasado el susto, 'La hora de La 1' continuó con total normalidad, abordando los temas de actualidad previstos para este miércoles.