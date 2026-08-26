Comunicado de Silvia Intxaurrondo en RTVE: Se dirige a la audiencia de 'La hora de La 1' con un firme anuncio para esta temporada

La situación en Ceuta está al límite. Una crisis migratoria e internacional que está sirviendo una vez más como excusa para aumentar la crispación entre los ciudadanos y como arma arrojadiza contra el Gobierno. Y en medio de todo este debate, Silvia Intxaurrondo ha querido mostrar cuál será el firme compromiso de 'La Hora de La 1' en esta temporada.

Así, la presentadora ha querido dejar claro a sus espectadores que, en medio de la gran crispación que impera en la sociedad y la gran cantidad de bulos que circulan por las redes sociales y en algunos medios, en su programa en la radiotelevisión pública van a luchar por buscar la realidad y poner un poco de calma al debate.

En concreto, Silvia Intxaurrondo ha aprovechado la presencia de Francisco Carrión, periodista de RTVE especializado en Marruecos, para hablar de cuál es la realidad en torno a este conflicto que ha desembocado en la llegada de miles de personas a Ceuta. "A los periodistas que hemos cubierto Marruecos durante mucho tiempo, a veces se nos ha tildado de exagerados. El ataque a Ceuta fue intencionado, no fue un accidente", ha empezado diciendo recordando cómo él ha tenido problemas para informar sobre lo que sucede en el país vecino. "Lo que intentábamos es contar que tenemos un vecino que vigilar y que entender", ha añadido.

Poco después, Silvia Intxaurrondo ha dado la bienvenida a nuevos tertulianos para poder seguir analizando las noticias de última hora. Y al ver cómo se seguía debatiendo sobre la cifra exacta de menores que siguen sin filiar en Ceuta después de que haya habido discrepancias en el gobierno, la presentadora ha lanzado una advertencia a la audiencia de 'La Hora de La 1'.

"Ya les anunciamos que, en esta temporada, tenemos el firme compromiso de que ustedes conozcan la realidad como es. De la mano de expertos, saliéndonos un poco de esos reproches políticos cortoplacistas", ha empezado diciendo la presentadora. "Y muchas veces en fin, el y tú más", ha seguido señalando la periodista cansada de que siempre se responda a una polémica echando mierda sobre el de enfrente en lugar de aclarar lo propio.

"Vamos a intentar ser enriquecedores para la opinión pública, para que conozcan completamente la realidad que estamos viviendo. Especialmente, en momentos tan críticos como la crisis humanitaria que estamos viviendo en Ceuta", ha sentenciado Silvia Intxaurrondo.