Ángela Portero le para los pies a Antonio Rossi por contradecirle en 'De lunes a viernes': "No manipules lo que estoy diciendo"

Ángela Portero ha firmado uno de los momentos más tensos en 'De lunes a viernes' este martes al plantarse contra Antonio Rossi denunciando el veto que sufrió por parte de Belén Esteban. La colaboradora ha terminado parando los pies al periodista cuando este, en mitad de una fuerte discusión con Beatriz Trapote, ha asegurado que la de Paracuellos nunca tuvo el poder de decir quién trabajaba o dejaba de trabajar en Telecinco.

"En esta cadena había gente, periodistas, que se enfrentaban diariamente y tenían cara a cara con ella", ha recordado Rossi ante la mujer de Víctor Janeiro, que se ha convertido en un rostro habitual del espacio de Telecinco a raíz de la polémica entre Juls Janeiro y la antigua colaboradora de 'Sálvame'. "No estoy de acuerdo, no había pluralidad. A mí no me dio mi espacio y yo me sentía mal. No puedes decir cómo me sentí yo", ha denunciado la periodista.

Ángela Portero se enfrenta a Antonio Rossi al recordar el veto que sufrió por parte de Belén Esteban: "Me echaron porque estaba ella"

Sin embargo, Antonio Rossi ha querido mantener su versión sobre lo que recuerda de aquellos años trabajando para la antigua Fábrica de la Tele y el papel que tenía Belén Esteban. "Yo solo voy a entrar a lo objetivo. En la productora que yo he trabajado durante cinco años, que estaba ella también, lo vuelvo a decir... ¿Prohibió ella que Carmen Pardo trabajara?", ha señalado el periodista antes de que Ángela Portero tomase la palabra.

"Lo único que digo es que no es la cadena, fue en aquel momento los jefes que teníais que decidieron lo que fuera. Pero que ella mandaba no era así, porque se ha tragado muchísimas cosas por parte de otros compañeros", ha reiterado el tertuliano mientras Trapote tiraba de hemeroteca. "De Belén no ha salido nada, ella decidía lo que se ponía y no se ponía", ha llegado a señalar la nueva colaboradora.

Ha sido entonces cuando Ángela Portero ha roto su silencio para cargar contra Antonio Rossi recordando su experiencia. "Ahora escucho aquí que ella no ha vetado, que ella no ha echado, pues te digo Antonio Rossi que sí, en concreto a mí. Porque yo le puse una demanda", ha explicado la periodista remontándose al enfrentamiento con Belén Esteban en 2015 tras el cual desapareció de la televisión.

"Pero tú le pusiste una demanda no por un veto", ha apuntado Rossi, enfureciendo a su compañera. "Perdóname, déjame acabar y no manipules lo que estoy diciendo", le ha espetado la comunicadora, tomando la palabra. "Yo le puse una demanda y a raíz de eso yo dejé de trabajar, no solo en 'Sálvame', sino además en 'GH VIP' que estaba en los debates. Que llegué aquí el primer día después de mi edición y ese día estando contratada me echaron porque estaba ella, decidieron que mejor Belén", ha asegurado.

🔴 Ángela Portero se planta ante Antonio Rossi y sostiene sobre Belén Esteban: «Le puse una demanda y dejé de trabajar. Estando contratada me echaron porque estaba ella. Por supuesto que me echó».#AngelaPortero #BelenEsteban #vibrasencorte pic.twitter.com/ld5U05oy6k — Vibras en Corte (@VibrasenCorte) August 25, 2026

Así, Ángela Portero ha reafirmado su versión sobre lo ocurrido. "Por supuesto que me echó. Si quieres lo contamos de otra manera y si no te recuerdo toda la gente que lo ha contado", ha señalado comenzando lanzar nombres. "Diego Arrabal, Miguel Temprano, Aurelio Manzano... Es que hay una lista", insistía la periodista.

"Si lo que yo digo es que ella no tenía poder en cosas que su jefe decidiera", ha apuntado Antonio Rossi en un intento de escapar del enfrentamiento con su compañera mientras Beatriz Trapote daba la razón a la colaboradora. Sin embargo, el debate ha quedado dinamitado cuando Santi Acosta ha pausado el viaje por la hemeroteca tratando de borrar una vez más la huella de 'Sálvame' en la cadena. "Vamos a dejar el pasado, muchas gracias", pedía el presentador dando paso a las últimas declaraciones de Juls Janeiro.