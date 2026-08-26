'Sueños de Libertad', avance capítulo 635 del jueves 27 de agosto con Pablo, al borde de la muerte y la carta de Begoña a Andrés

'Sueños de libertad' ya se ha marchado de vacaciones tras concluir el rodaje de la tercera temporada. Pero a la serie le queda mucho por delante en Antena 3 y de hecho vive momentos cruciales con la crisis de Marta y Fina provocada por la irrupción de Bianca y la grave enfermedad de Pablo así como todos los problemas de la fábrica.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés se presenta por sorpresa en casa de Begoña y Beatriz no duda en llevarse a Julia para dejarles a solas a Begoña y Andrés. El De La Reina se preocupa por la situación de su cuñada tras ver una discusión de ella con Gabriel y ella le deja claro que está convencida de que Gabriel es el culpable del deterioro de Pablo.

Miguel consulta con un compañero de facultad el diagnóstico de su padre. El médico le confirma que la operación es muy complicada y que hay posibilidades de que se complique y no salga bien. Además es posible que pueda haber metástasis y entonces las probabilidades de supervivencia son mínimas. Claudia acude al dispensario para animar a su pareja y él le agradece el gesto pero le pide que le deje solo.

Marta decide tomar medidas en las tiendas ante el movimiento de Gabriel para favorecer los productos franceses por delante de los De La Reina y decide poner en marcha un plan con ayuda de Claudia y Valentina para frenar la venta de los perfumes de Brossard y favorecer los productos de su familia aunque eso suponga reabrir una nueva guerra con su primo.

Beatriz descubre a Begoña hundida en la cama y le insiste en que intente luchar por su amor con Andrés. Tras ello, la enfermera decide escribirle una carta de amor confesándole sus verdaderos sentimientos pero finalmente decide destruirla. Por su parte, Bianca le cuenta a Fina su encuentro con Marta y le deja claro que ella nunca haría nada que le hiciera daño. Después, Marta y Bianca tienen un fuerte desencuentro y ambas dejan bien claro lo que piensan la una de la otra y Bianca consigue que Marta dude de sí misma.

En la cantina, Claudia y Tasio protagonizan una monumental discusión por sus acusaciones a Paula sobre el robo de productos. Salva se da cuenta de la tensión entre ellos y no duda en preguntarle a su amigo y finalmente Tasio le hace una inesperada confesión: ha retomado su relación con Paula y le pide que le guarde el secreto.

Mabel visita a su padre en el hospital. Posteriormente, cuando Miguel está a punto de revelarles a todos lo que le han dicho los médicos sobre la gravedad de la operación, Pablo sufre una fuerte reacción alérgica a la morfina y no puede respirar.

Begoña y Nieves en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Don Agustín ofrecía consuelo a los Salazar ante el delicado estado de Pablo, pero Nieves no dudaba en rechazarlo pues no puede olvidar todo el daño que le hizo al acusarla de haber matado al padre de Luz. Tras escuchar por boca de Miguel que los problemas de su padre pueden ser por un tumor, Mabel se mostraba muy desolada y Nieves pedía a sus hijos estar juntos en esto tratando de ser positiva.

Beatriz insistía en su plan y no dudaba en animar a Begoña para que luche por su amor hacia Andrés pero Begoña le dejaba claro que no piensa entrometerse en la relación de su cuñado con Valentina y se resignaba. Además le pedía a la doncella que no vuelva a sacarle el tema de sus sentimientos por Andrés.

Gabriel comunicaba una inesperada noticia: accedía a hacer la campaña publicitaria que propuso Marta pero para sacarla adelante proponía robarle la idea a Brossard. Pero ni Marta ni Tasio estaban por la labor de llevarlo a cabo porque es un despropósito y suponía una nueva puñalada contra los productos De La Reina para beneficiar a los franceses.

Después, Marta ponía a Fina al corriente de la decisión de Gabriel y aprovechaba para contarle su descubrimiento sobre que fue Bianca quien le dio la idea de la fundación a doña Clara provocando una nueva discusión entre ellas, pues la fotógrafa daba la cara por su ex pareja. Tras ello, Marta acudía a ver a Bianca para dejarle claro que no va a permitir que se salga con la suya ni provoque crear tensión con su pareja.

En la tienda, Claudia insistía en acusar a Paula de estar robando tras seguir detectando irregularidades en el inventario. Y aunque la dependienta negaba las acusaciones, su compañera seguía sin creerla. Por su parte, Roque se presentaba tarde y borracho ante Damián tras verse superado por su situación tras descubrir que su tío es en realidad su padre y que quién creía que era su padre no quería que le contara la verdad.

Miguel confirmaba la peor de las noticias a Pablo: le han encontrado una masa tumoral pero tienen que hacerle una biopsia y tendrán que operarle porque está empezando a afectar a su sistema digestivo. Y cuando Nieves le comunicaba el diagnóstico a su hija, Mabel se derrumbaba y su madre le pedía ser optimistas.