Mediaset levanta el fin de semana: Cancela 'El Show de Paz' tras su tropiezo y mueve la emisión de 'Fiesta' desde septiembre

Dos meses. Eso es lo que ha durado 'El show de Paz' en la programación de Telecinco. Mediaset no está dispuesta a seguir perdiendo audiencia en la tarde de los fines de semana y ha decidido cancelar definitivamente el programa de Paz Padilla con el arranque del nuevo curso.

De esta manera, Mediaset confirma que 'El show de Paz' concluirá sus emisiones este domingo 30 de agosto tras haber ofrecido 25 programas y no haber contado con el favor del público. El formato conducido por Paz Padilla llegó a la parrilla de la cadena el 27 de junio con la esperanza de hacerse un hueco en la sobremesa de los sábados y domingos.

Sin embargo, tras dos meses de emisión el programa producido por Secuoya no ha pasado del 6,8% de media. 'El show de Paz' arrancó sus emisiones con un 7,8% y 638.000 espectadores. Unos datos poco halagüeños para su futuro. Tras marcar máximo con un 8,1% y 620.000 espectadores el 1 de agosto, anotó su mínimo histórico este pasado domingo con un 6,1% y 486.000 espectadores.

Con la cancelación de 'El show de Paz', Telecinco recuperará el horario habitual de 'Fiesta' de 16:00 a 21:00 horas a partir del 5 de septiembre con el estreno de la nueva temporada coincidiendo con el regreso de Emma García al programa producido por Unicorn Content.

De esta forma, Paz Padilla se queda de nuevo sin programa en Telecinco en lo que supuso su vuelta a la cadena dos años después tras sus últimos trabajos como colaboradora en 'Tardear' y su programa 'Te falta un viaje' junto a su hija tras años de idas y venidas con el grupo de comunicación a raíz de su despido tras su espantada de 'Sálvame' en enero de 2022 y su posterior readmisión tras llegar a un acuerdo extrajudicial.

'El show de Paz' se convierte así en la segunda apuesta de Telecinco para este verano que ha sido cancelada después de que 'Amor o lo que surja' con Carlos Lozano desapareciera también de la programación tras apenas un mes de emisión y fuera relevado por 'El verano se mueve'.