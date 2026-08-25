TVG anuncia la restructuración de sus mañanas tras el fichaje de Rocío Delgado por La Séptima con estos nuevos presentadores

La TVG afronta una nueva etapa en sus mañanas con la llegada de septiembre tras el fichaje de Rocío Delgado en La Séptima. El programa 'O Termómetro' regresará con el inicio del curso televisivo acompañado de un cambio en su plantel de presentadores. El próximo 31 de agosto, Javier Romero y Noelia Rey se estrenarán como conductores del espacio en su tercera temporada junto a Bernardo Montaña.

Si bien Delgado no comenzará su aventura en La Séptima hasta el próximo 5 de noviembre, fecha en la que la nueva cadena de TDT espera arrancar sus emisiones, 'O Termómetro' lo tiene todo listo para reencontrarse con la audiencia tras una forzada reorganización de su plantilla. Así, la cadena autonómica ha apostado por una combinación de rostros conocidos de su programación y nuevos fichajes.

Javier Romero y Noelia Rey toman el relevo de Rocío Delgado en las mañanas de TVG

Conocida por su participación en programas de TVG como 'Bailamos Celebrity' o su trabajo al frente de 'A miña gram cidade', Noelia Rey da el salto a 'O Termómetro' como presentadora para aportar su aire más desenfadado y cercano, conduciendo las secciones relacionadas con sociedad y salud dentro del magacín.

El tándem queda conformado con Javier Romero, la gran novedad de la temporada en la cadena autonómica. Con una dilatada experiencia en el mundo del periodismo y con experiencia como corresponsal en Italia, el comunicador será el encargado de llevar las riendas de la emisión de principio a fin, conduciendo los diferentes bloques que conforman cada entrega del espacio.

Quién continúa en el espacio de TVG durante esta tercera temporada es Bernardo Montaña, que seguirá al frente de 'O Termómetro' reportando análisis de datos desde el pantallón de plató. Así, la cadena autonómica busca mantener la esencia del magacín, pero apostando por un enfoque más coral. A su vez, el espacio reafirma su apuesta por la información de proximidad con un equipo de reportero desplegado en las cuatro provincias gallegas.

Durante esta nueva etapa, el espacio continuará centrado en la actualidad, con más de dos horas de emisión de lunes a viernes. Así, combinará reportajes, debates, tertulias y entrevistas repartidas en grandes bloques que pasan por: sociedad, consumo, salud y como no, actualidad informativa, siempre desde la perspectiva gallega.

Se mantendrán también las habituales conexiones en directo desde calles, playas, mercados y otros enclaves locales como punto fuerte de cada emisión. Y en esta nueva temporada en TVG, 'O Termómetro' contará también con su elenco habitual de colaboradores de la mesa de debate y alguna nueva incorporación que por ahora mantienen bajo secreto.