La Séptima confirma su segundo fichaje tras Javier Ruiz: Un histórico rostro de Telemadrid y TVG se incorpora a la cadena de TDT

Hace casi una semana, La Séptima hizo oficial lo que era un secreto a voces: Javier Ruiz será el director de la nueva cadena que llegará a la TDT el 5 de noviembre. Además el ex presentador de 'Mañaneros 360' será una de las caras más relevantes del canal. Pero no será la única. De hecho, este jueves las redes oficiales de la televisión han anunciado otro de sus fichajes.

Así, La Séptima ha publicado un nuevo anuncio al estilo del que lanzó el pasado viernes con Javier Ruiz para revelar otra de las caras que formarán parte de la cadena. "Hay gente increíble en las televisiones autonómicas, pero la mejor se viene a LA SÉPTIMA", empiezan diciendo junto a una promo protagonizada por Rocío Delgado, que actualmente conduce el programa 'O termómetro' en las mañanas de TVG.

"¿Qué tal? Enhorabuena. Vaya sorpresa, ¿no? ¿Quién se lo iba a imaginar Javier?", comenta la presentadora mientras habla por teléfono teóricamente con Javier Ruiz. "¿Oye y vais a ser todo tíos madrileños? Bueno, tu acento valenciano tampoco. Lo digo porque creo que en La Séptima debería haber una representación de las voces de toda España y de Galicia por supuesto", la pregunta la periodista.

"Pero cómo te vas a poner ahora a buscar con todo el lío que tienes, que voy yo para allá, claro. Si yo con cualquier cosilla, con un programa diario ya me vale. Claro que sí Javier, no te preocupes, que voy yo para allá. Te dejo que me tengo que poner con la mudanza", añade Rocío Delgado.

Hay gente increíble en las televisiones autonómicas, pero la mejor se viene a LA SÉPTIMA. @RocioDelgadoP_ pic.twitter.com/8vkF6HCyrP — La Séptima TV (@la_septima_tv) August 13, 2026

Rocío Delgado, de Telemadrid y TVG a segundo fichaje de La Séptima

Rocío Delgado es Licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra. Durante su etapa universitaria, la periodista entró a trabajar como becaria en 'Antena 3 Noticias' en el área de Sociedad y Cultura. Posteriormente, volvió a los informativos de la cadena de Atresmedia tras licenciarse en 2007.

Fue en 2008 cuando se incorporó a Telemadrid como redactora y reportera del 'Telenoticias Fin de Semana'. Entre 2014 y 2016 se puso al frente del 'Telenoticias 2' hasta que regresó a su puesto como reportera. En 2017 con la llegada de José Pablo López a la dirección general de la cadena retornó informativo de prime time junto a Javi Gómez y posteriormente con Manu Pérez.

En 2020, Rocío Delgado abandonó el 'Telenoticias' para ponerse al frente de los especiales sobre el coronavirus en el access de la cadena autonómica y posteriormente presentó el programa 'Juntos' en sus inicios junto a José Luis Vidal. Posteriormente, volvió al 'Telenoticias 2' y lo compaginó con la conducción del programa 'Desmontando Madrid'.

En 2023 tras haber quedado apartada de la conducción de programas dio el salto a TVE de forma breve como redactora de 'Mañaneros' y posteriormente copresentó junto a Marc Santandreu el programa 'Curiosity' en La 2. Meses después fichó por TVG para ponerse al frente del magacín de fin de semana 'Xuntos en directo'. Y desde 2024 conduce el magacín matinal 'O Termómetro' con buenos datos de audiencia.

Por si fuera poco, Rocío Delgado también ha saltado a las revistas del corazón en los últimos años a raíz de su relación con el presentador Jesús Cintora, con quién está disfrutando de sus vacaciones antes de reincorporarse a TVE como nuevo presentador de 'Mañaneros 360' en sustitución de quién ahora será el jefe de su pareja, Javier Ruiz.