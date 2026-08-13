Sarah Santaolalla representa a muchos al pedir el apagón a "ignorantes" como Violeta Mangriñán por lo que sueltan del eclipse

Con motivo del eclipse solar total de este miércoles, las redes se han inundado de bulos y desinformación con respecto al fenómeno, incluyendo algún que otro vídeo protagonizado por influencers con millones de seguidores como Violeta Mangriñan. Y Sarah Santaolalla no ha dudado en tomar sus redes sociales para clamar contra el peligroso mensaje difundido por la creadora de contenido sobre las gafas homologadas para disfrutar del fenómeno.

"Me fascina que la gente se compre las gafitas para ver el eclipse en Amazon y luego pongan a parir a Llorente con el tema de las gafas, es tan... Incongruente. ¿Se dice incongruente?", ha denunciado la ex concursante de 'Supervivientes' en una historia que publicó este miércoles en su perfil de Instagram, señalando la "hipocresía" de quienes critican al futbolista.

Sarah Santaolalla carga contra Violeta Mangriñan y su discurso sobre el eclipse en redes: "Estos negacionistas son un peligro"

Y en mitad del revuelo que el clip ha generado en redes, con miles de comentarios arremetiendo contra la influencer, Sarah Santaolalla se ha sumado a criticar con dureza sus palabras. "No sabe decir la palabra incongruente, pero cree que sabe lo suficiente sobre astronomía", ha comenzado señalando la colaboradora de 'Malas Lenguas' en su perfil de X compartiendo el vídeo.

No sabe decir la palabra "incongruente", pero cree que sabe lo suficiente sobre astronomía.

Estos negacionistas con seguidores son un peligro público. Escuchen información veraz, sigan a expertos en la materia y apaguen a estos ignorantes. pic.twitter.com/cy34yPrVVH — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) August 13, 2026

"Estos negacionistas con seguidores son un peligro público. Escuchen información veraz, sigan a expertos en la materia y apaguen a estos ignorantes", ha advertido la analista política, señalando a la ex concursante de 'Mujeres y hombres y viceversa' y los negativos efectos que puede tener su discurso entre su plataforma de seguidores.

Sin embargo, la creadora de contenido y empresaria no ha sido la única señalada en las últimas horas por su discurso sobre el fenómeno astronómico de este miércoles. El influencer Carlos García (Carliyo el nervio) ha saltado al centro de la polémica tras publicar un Tik Tok denunciando que toda la cobertura mediática del eclipse es "una cortina de humo" para distraer a la ciudadanía de los problemas que enfrenta actualmente nuestro país.