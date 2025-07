Violeta Mangriñán revela su fichaje frustrado por 'MasterChef' e impugna la victoria de Tamara Falcó

Por 'MasterChef Celebrity' han pasado infinidad de rostros conocidos. Y, mientras hay famosos a los que han tentado para participar pero se han negado en rotundo, hay otros que están deseando ponerse detrás de los fogones, pero el programa los han rechazado. Este es el caso de Violeta Mangriñán.

Pese a ser una de las influencers nacionales más seguidas en Instagram, donde acumula más de 2,4 millones de seguidores, parece ser que la productora de 'MasterChef' no veía en ella el perfil de concursante del talent culinario de TVE. La valenciana se presentó junto a su pareja, el italiano Fabio Colloricchio, con quien hizo el casting para la octava edición, donde hubieran coincidido con Jesulín de Ubrique, Blanca Romero o Toñi Moreno.

"A principio de año nos llamaron a Fabio y a mi para hacer el casting, pero finalmente no nos cogieron. Me lo pasé genial, me reí mucho y me fui tranquila porque me dijeron que la ganadora de la edición anterior llegó al casting sin saber hacer un huevo frito, por lo que en ese momento, me vi con posibilidades", reconoció la propia Violeta Mangriñán en sus redes sociales.

El dardo de Violeta Mangriñán a 'MasterChef'

Ahora, tiempo después de aquello, la exconcursante de 'Supervivientes' ha vuelto a ser preguntada sobre si participaría en un futuro en 'MasterChef Celebrity'. Lejos de limitarse a contestar sí o no, la joven ha lanzado un dardo al programa: "¿'MasterChef'? Sí, hice el casting, pero no me llegaron a coger", comenzaba diciendo recientemente ante los micrófonos de Europa Press.

"Pero cuando hice el casting me dijeron que Tamara Falcó había entrado sin saber cocinar un huevo frito y ganó. Entonces oye tengo posibilidades", sentenció Violeta Mangriñán. Además, también bromeó con la idea de participar en el 'Grand Prix', ya que los cuernos "se le dan bien".