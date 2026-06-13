El programa 'De Viernes' recibe una petición de rectificación y le obliga a lanzar un comunicado por una información en Telecinco

Este 12 de junio, '¡De Viernes!' arrancó con una importante rectificación sobre una información relacionada con Isabel Pantoja emitida en programas anteriores. Santi Acosta y Bea Archidona se vieron obligados a leer un comunicado enviado por el banco de Gibraltar donde, presuntamente, Isabel Pantoja habría escondido el dinero de Julián Muñoz.

Fue el pasado viernes 29 de mayo cuando Carlos Corbacho, extrabajador de Tere Pollo y persona de máxima confianza de Isabel Pantoja, aseguró en el programa de Telecinco disponer de pruebas sobre una presunta operativa de ocultación de fondos vinculados a la madre de Kiko Rivera y al dinero de su por entonces pareja, Julián Muñoz.

"Hemos recibido de Turicum Private Bank, que es una entidad bancaria de Gibraltar, una petición de rectificación en relación con las informaciones difundidas en el programa emitido el pasado 29 de mayo sobre Isabel Pantoja y sus allegados en las que se aludió a dicho banco", empezó diciendo Santi Acosta, presentador de '¡De viernes!'.

'¡De viernes!' rectifica una información sobre Isabel Pantoja

Acto seguido, dio paso a Bea Archidona para que leyera el comunicado: "Turicum manifiesta que no mantiene ni ha mantenido cuenta alguna a nombre de doña Ana María Martín Villegas (madre de Isabel Pantoja) ni de ninguna otra persona de las que se mencionaron en el programa, siendo falsa la existencia de la cuenta a nombre de esta y del saldo que se le atribuía, así como el extracto bancario que se difundió en el programa".

Santi Acosta prosiguió con la rectificación en nombre de todo el equipo de '¡De viernes!': "Turicom no ha emitido tarjeta bancaria alguna a nombre de doña Ana María Martín Villegas, siendo falsa la tarjeta bancaria exhibida en el programa, según nos cuentan. Que Turicum no mantiene ni ha mantenido relación contractual financiera comercial con don Carlos Corbacho e Isabel Pantoja ni el resto de las personas mencionadas en el programa".

"Que Turicum no ha tenido relación con los hechos mencionados en el programa. Eso es lo que nos dicen", finalizaron los presentadores, dando paso a Antonio Rossi. Sin embargo, el colaborador insiste en la información emitida por ‘¡De viernes!': "Eso es lo que dice Turicum y por supuesto hay que trasmitirlo al público, pero yo sé que este programa está trabajando y tiene nuevas pruebas en su poder, que apuntalarían todo lo que hemos ido contando y posiblemente las veremos en las próximas semanas".

#YoMeRebelo13J

El programa #DeViernes obligado a rectificar todas las informaciones vertidas sobre @_ISABELPANTOJA y la supuesta cuenta en Gibraltar. El citado banco Turicom Private Bank se pone en contacto con el programa para dejar claro que ni Isabel ni su madre han tenido… pic.twitter.com/rtKuTVK9uj — paquidiaze (@paquidiaze) June 13, 2026

Esta rectificación viene después de la entrevista emitida en el programa del pasado 29 de mayo a Carlos Corbacho y a Mayte Zaldívar. Ambos dieron su versión de un presunto entramado de dinero oculto relacionado con Isabel Pantoja, Julián Muñoz y varias personas de su entorno. Según Corbacho, parte de ese dinero procedería tanto de los conciertos de la tonadillera como de la venta de objetos y bienes de Julián Muñoz una vez el exalcalde entró en prisión. Para demostrar sus afirmaciones, incluso mostró documentación vinculada a una cuenta bancaria en Gibraltar supuestamente vinculada a doña Ana, madre de la tonadillera.