Terelu Campos clama contra lo sucedido en 'De Viernes' por Rocío Flores y no tolera lo que le dice Santi Acosta

Este viernes, Rocío Flores volvió a sentarse en el plató de 'De Viernes' y lo hizo para volver a revictimizar a su madre. Pero si algo destacó en toda su entrevista fue su actitud altiva con Terelu Campos, a la que se enfrentó en numerosas ocasiones. Precisamente, la colaboradora se plantó al ver que se pedía el aplauso contra ella y terminó teniendo un choque con Santi Acosta.

Y es que durante toda la entrevista, Rocío Flores se mostró muy combativa con Terelu Campos y provocando que el público en varias ocasiones se pusiera a favor de ella dejando a la colaboradora a los pies de los caballos. Uno de esos momentos fue cuando la hija de María Teresa Campos le preguntaba a la invitada qué sintió cuando descubrió que su madre había intentado quitarse la vida.

"¿En el momento en el que te enteras cuál es tu reacción?", le preguntaba Terelu. "Te lo contesté el otro día, me dio un ataque de ansiedad pero lo que más me llama la atención de todo Terelu, y de corazón te lo digo, que seas tú la persona que me está volviendo a repetir esa pregunta", le soltaba Rocío Flores llevándose un fuerte aplauso del público.

"Si me dejas te lo explico. No es esa pregunta en sí, es que a mí me cuesta pensar que tú no creas nada del sufrimiento que ha expresado tu madre a lo largo de tantos años", justificaba Terelu Campos. "¿Tú recuerdas la otra entrevista que te contesté que yo no dudaba de su sufrimiento? Aquí hemos sufrido todos, yo jamás en la vida dudo del sufrimiento de nadie", se defendía Rocío Flores.

Y cuando Terelu Campos trataba de repreguntar se llevaba un corte de Santi Acosta pidiéndola que dejara terminar de contestar a Rocío Flores antes de seguir con la entrevista. "Te voy a explicar más en el intento este de que me estés insistiendo que la verdad no entiendo cual es la finalidad pero te lo aclaro. Yo también he pasado muchas cosas en estos cinco años y he sido incapaz de ver algunas cosas de ese documental, es ahora cuando no me quedan más narices que por temas legales de verlo, y ha sido ahora cuando he visto sobre ese intento autolítico una serie de informaciones que se publicaron que ella no enseña en ese documental", le soltaba Rocío a la colaboradora.

"Tú el otro día dijiste aquí que tú te enteraste de lo del documental a la vez que todos los mortales y tienes muy poca memoria porque he visto un vídeo de 'Viva la vida' que tengo aquí que si quieres te lo enseño le dijiste a Emma que antes de que se emitiera el documental mi madre te llama y te dice, ya lo he hecho", le espetaba Rocío. "¿Y sabes cuándo fue eso? Seis o siete días antes no más", le replicaba Terelu. "Pero en el 2015 tu madre en paz descanse en un programa hace unas declaraciones y dice que hay ciertas cosas de la vida de mi madre que ella jamás va a verbalizar y tú recoges ese vídeo y textualmente dices mamá tengo la respuesta a tu pregunta, sí vas a estar viva para el día que eso pase, por lo que tú sabías lo del documental", insistía Rocío.

Terelu Campos clama contra los aplausos de 'De Viernes' y se encara con Santi Acosta

"No voy a permitir eso ehhh", soltaba Terelu Campos al ver que una vez más el público aplaudía a la invitada. "Miren me da igual lo que piensen, yo sé lo que he vivido, a lo mejor es porque tu madre me dice algún día lo haré, pero yo no me entero ni de que se está grabando ni nada de nada. No es verdad que yo me entere. Si el documental es del 2021 como voy a saber yo en 2015 que va a haber un documental", añadía Terelu.

Pero el momento de más tensión llegaba cuando Rocío Flores se enfrentaba con Terelu Campos y le lanzaba un gran zasca por la defensa que ella había hecho de Carlo Costanzia tras las acusaciones de Mar Flores asegurando que no había ninguna condena contra él. "El otro día para tu consuegro tenías que tener el código penal y la constitución en la mano y ahora, que yo te estoy diciendo que se ha pronunciado la justicia y mi madre no lleva razón, ¿no? ¿Para tu consuegro sí y para mi padre no? ¡Qué injusto!", le soltaba Rocío provocando una fuerte ovación del público.

"Rocío, ¿me has escuchado alguna vez en la vida llamar a tu padre o calificarlo de alguna manera? No, no, ya que aplauden, aplaudan para todo", soltaba Terelu Campos muy indignada ante la situación que estaba viviendo. "Silencio por favor", solicitaba en ese momento Beatriz Archidona. "¿Tú me has escuchado a mí verbalizar alguna palabra constitutiva de delito hacia tu padre? Que me lo pongan", incidía Terelu. "Al final te tengo que agradecer que no lo hicieras porque si le hubieras llamado maltratador estarías en la querella que mi padre tiene contra todos tus compañeros", aseveraba Rocío.

"Yo he tratado a tu padre de la misma manera que he tratado a mi consuegro con el código penal y la constitución de este país, que quede bien claro para todo el mundo. Y sí, aplaudan porque ahora lo merezco yo", soltaba Terelu. "Sí, si aplaudan", apostillaba con sorna Rocío. Era entonces cuando se producía el rifirrafe entre Terelu y Santi Acosta. "Un segundo Terelu. Los aplausos son espontáneos y nadie va a pedir aplausos", le decía el presentador a su compañera. "De verdad Santi que tú me digas que yo pido aplausos, me quedo...", terminaba diciendo Terelu sin dar crédito.