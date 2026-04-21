Rosa Villacastín da la sentencia más sonada sobre Andrea Ropero tras lo que ha hecho con Leopoldo López en 'El Intermedio'

En el marco de la visita a España de María Corina Machado, este lunes ha tenido lugar un desayuno informativo en el que participó la plana mayor del PP. Allí acudió Andrea Ropero que, como reportera de 'El Intermedio', tuvo la oportunidad de charlar con algunos de los asistentes.

Entre los invitados a este desayuno informativo estaban el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el expresidente del Gobierno, Felipe González; o Esperanza Aguirre. En un primer momento, la expolítica evitaba condenar los gritos racistas alentados por Carlos Baute llamando 'mona' a Delcy Rodríguez: "Cuando era joven, las que decían que eran monas…". Aunque finalmente acabó condenando "todo ataque racista".

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Por su parte, Feijóo era más contundente que la expresidenta de la Comunidad de Madrid: "Es evidente que hay personas que insultan y después les molesta ser insultadas". Cuando Andrea Ropero le preguntó si Pedro Sánchez tiene más capacidad de intervenir en Venezuela que Trump, el líder de la oposición respondió: "Buena broma".

José Luis Martínez-Almeida también condenó lo ocurrido el pasado sábado en la Puerta del Sol: "Si algún descerebrado dice un grito racista, por supuesto, todos se condenan". Eso sí, defiende que en ese acto "había miles y miles que clamaban por la libertad, los derechos humanos y la democracia". Además, el alcalde de Madrid no dudaba en culpar directamente a los socialistas de lo sucedido: "Si Zapatero y Pedro Sánchez hubieran hecho lo que tenían que hacer en su momento, a lo mejor Delcy Rodríguez ya no sería presidenta". Si bien reconoce que "es obvio que no son los que la han elegido en este momento", ya que ha sido Donald Trump.

Andrea Ropero pone contra las cuerdas al opositor venezolano Leopoldo López

Entre los asistentes también se encontraba el opositor venezolano Leopoldo López, quien fue acorralado por las acertadas preguntas de Andrea Ropero. En primer lugar, la periodista le preguntó sobre la negativa de María Corina Machado a reunirse con Pedro Sánchez. "En lo personal creo que el Gobierno español y todos los gobiernos europeos deben de ayudar, empujar a que esta nueva fase sea una fase donde los venezolanos tengan una voz", empezó diciendo López.

Sin rodeos, la reportera de 'El Intermedio' quiso saber: "¿Usted comparte ese desplante al presidente del Gobierno? Porque María Corina Machado sí que se ha reunido, por ejemplo, con Santiago Abascal, líder de la extrema derecha, un partido que pide 'prioridad nacional' para los de aquí, no quieren inmigrantes. Ustedes son venezolanos, qué le parece". Ante esto, López seguía echando balones fuera: "Creo que es importante que se ponga el énfasis en cómo avanzar en esta etapa".

Lejos de quedarse ahí, Andrea Ropero continuó poniéndole contra las cuerdas: "Quién ha hecho más por Venezuela, ¿Ayuso y Feijóo o el Gobierno español y Zapatero?". "Creo que los españoles", respondía el opositor venezolano, yéndose por la tangente. "Eso es muy genérico", le acorraló la periodista. Sin embargo, él continuaba en sus trece: "No, no, creo que hay que ser justos. Ha habido gobiernos del PP que han hecho mucho. También hay que reconocer lo que ha hecho el Gobierno actual con respecto a la regularización de decenas de miles de venezolanos".

🗣️ @andrearopero charla con Leopoldo López sobre María Corina Machado y su decisión de no reunirse con Pedro Sánchez en su visita a España. #elintermedio pic.twitter.com/JzYuB8HxjD — El Intermedio (@El_Intermedio) April 20, 2026

Rosa Villacastín y los usuarios de X aplauden el reportaje de Andrea Ropero

"A usted mismo le dieron la nacionalidad y a Edmundo González lo sacaron en un avión del Ejército español", le recordaba la reportera. Sin embargo, López continuaba generalizando: "Creo que hay que reconocer que ha sido una política de España el atender el tema de Venezuela". "¿De quién ha sido la culpa que Delcy Rodríguez siga siendo la presidenta venezolana?", era la siguiente pregunta que le formulaba. Ante esto, el venezolano reconocía que "hoy la realidad es que ella está allí con el apoyo de Estados Unidos, eso es innegable. Está allí de una manera ilegítima".

"Si es ilegítima y la respalda Trump, ¿por qué compartir el Nobel de la Paz con él? ¿Se ha equivocado María Corina Machado?", insistía Andrea Ropero, ante un Leopoldo López al que los segundos se le hacían interminables. "Estados Unidos dio un paso muy significativo en sacar a Nicolás Maduro y eso sí se le debe al Gobierno de los Estados Unidos", justificaba el opositor venezolano.

Este reportaje de Andrea Ropero para 'El Intermedio', especialmente su incisiva entrevista a Leopoldo López fue muy aplaudida por la audiencia del programa, entre la que se encontraba Rosa Villacastín. La veterana periodista hizo uso de sus redes sociales para alabar el trabajo de su compañera de profesión.

"Qué gran periodista es Andrea Ropero. El reportaje de esta noche sobre los invitados que acudieron a homenajear a la expremio Nobel, Corina Machado, es una joya", escribió Rosa Villacastín en su cuenta de X, que inmediatamente se llenó de reacciones elogiando la labor de la reportera de 'El Intermedio'.

Qué gran periodista es @andrearopero. El reportaje de esta noche sobre los invitados que acudieron a homenajear a la expremio Nobel, Corina Machado, es una joya. — rosa villacastin (@RosaVillacastin) April 20, 2026

ESTO de Andrea Ropero (@andrearopero) en la facha-desayuno con María Corina Machado (pidió bombardear su país) debería pasarse en todas las Facultades de CC de la Información.



Su entrevista a Leopoldo López y preguntas a Felipe González de la Cal y a la pagada por Repsol en… pic.twitter.com/2WU8pHN6a2 — 𝗺𝗮𝗿𝗶𝗮_𝗟𝗔𝘁𝗮𝘁𝘂𝘀 💫 (@maria_LAtatus) April 20, 2026

¡Ay, ay, ay, ay!!

Reina absoluta @andrearopero

¡REINA! 👑👑👑

Sólo preguntando con verdades incontestables.

¿Veis como ninguno aguanta una periodista de verdad en frente? https://t.co/ZR2zYgcrsd — Tania C/❤🇪🇸 (@TaniaCrespo3) April 20, 2026

Menudo meneo le mete Andrea Ropero a Leopoldo López con el tema de Venezuela. Esto es periodismo y no lo de Ana Rosa. pic.twitter.com/1xpwXdn2Ls — Ivanjode (@Ivanjode) April 21, 2026

Madre mía, vaya dos minutos de @andrearopero con Leopoldo López.



No tiene desperdicio como va recogiendo cable respecto al Gobierno de España el que fuera líder opositor en Venezuela 👇 pic.twitter.com/6rAdo2CKR8 — Diego 🌿 (@DiegoRBCA) April 20, 2026

Cuando la lengua del periodista sirve para hacer periodismo y no para lustrar las botas del entrevistado, pone en apuros a cualquiera. Magistral Andrea Ropero... pic.twitter.com/bY76Iyn9LP — Ivan (@caminantes21) April 21, 2026

Y no contesta a nada y mareando la perdiz. Andrea Ropero ha estado de 10, no se le ha ido ni una. — 𝗔𝗹𝗯𝗲𝗿𝘁 (@Albert_Edero) April 20, 2026

Asi se hace periodismo y se desmonta a la extrema derecha venezolana. Mentirosa, lacaya de Trump y llena de contradicciones.

Gracias @andrearopero por mostrar la indecencia de Leopoldo López y de María Corina Machado con respecto a la democracia española.pic.twitter.com/PHmjB5adRp — Manel Márquez 🍉 (@manelmarquez) April 21, 2026

Periodismo. El Intermedio. Despegados. Andrea Ropero siempre sin vueltas. pic.twitter.com/5BaRL290Hc — Nicolás de León (@salocinuy) April 21, 2026

Solo hace falta una buena periodista y un par de preguntas certeras para desmontar la propaganda de la derecha, de un lado y otro del Atlántico, sobre el Gobierno y Venezuela.



Enhorabuena a Andrea Ropero y muy bien por Leopoldo López por contestar. pic.twitter.com/r2zil0mvcR — Mario (@PiedrafitaMario) April 21, 2026

Lo que viene a ser hacer buen periodismo. Inmensa Andrea Ropero. https://t.co/dNNIYVI3FY — Yago Álvarez Barba (@EconoCabreado) April 21, 2026