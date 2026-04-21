Maxi Iglesias denuncia el veto de otros programas tras salir en 'La Revuelta' y se apunta a 'El Hormiguero': "Me cancelaron"

Maxi Iglesias ha regresado este martes a 'La Revuelta' como el as bajo la manga de RTVE frente al estreno de Marc Giró en La Sexta. El actor se ha reencontrado con David Broncano casi un año después de su última visita para presentar su nueva película 'Todo lo que perdimos', y precisamente ha terminado confesando al humorista el alto precio que tuvo que pagar tras su paso por programa: posiblemente entrar en la lista negra de 'El Hormiguero'.

Nada más reencontrarse con el humorista, el actor ha recordado con cariño la etapa en la que ejerció como colaborador de 'La Resistencia', desvelando que su papel cómico en el espacio de Movistar Plus+ le abrió nuevas puertas en el mundo del cine, consiguiendo un papel en comedia. De igual forma, el invitado recordaba el efecto llamada que tuvo su primera visita a 'La Revuelta' el año pasado.

Maxi Iglesias utiliza 'La Revuelta' para denunciar un posible veto en 'El Hormiguero': "Nunca jamás se te volvió a llamar"

"Al decir lo del libro, yo a los pocos días tenía firma de libros en la feria de Madrid y se petó, os debo lo más grande", volvía a agradecer Maxi Iglesias al presentador, recordando que cuando acudió al espacio de La 1 para promocionar 'Matices', su compañera terminó destacando que también había sacado su primer libro, lo que se tradujo en un éxito en la firma posterior.

🚫 Que dice Maxi Iglesias que está cancelado en otros programas



Pero si da gusto ver a este muchacho, cómo va a ser eso posible #LaRevuelta @Maxi_Iglesias pic.twitter.com/biaKxikNzR — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 21, 2026

Así, el actor se lanzaba a proponerse como el gran fichaje de la próxima temporada de 'La Revuelta'. "¿Queréis que sea colaborador vuestro? Que igual me sale otro curro", ha bromeado el invitado. "Porque después de aquello, a parte de que te llamasen para la película. ¿Te llamaron de otros programas?", preguntaba entonces David Broncano temiendo la respuesta que, efectivamente, ha terminado verbalizando el intérprete.

"Me cancelaron de otros programas...", ha desvelado entonces, dejando entrever que desde entonces se ha convertido en persona 'nongrata' en 'El Hormiguero'. "Es verdad, claro... Nunca jamás se te volvió a llamar", señalaba Broncano dando a entender que estaban hablando del espacio de Pablo Motos, en el que Maxi Iglesias también fue colaborador. "Me ponían un dibujo en la cara, era como que no existía", ha señalado el invitado con cierta tensión.

Así, David Broncano pausaba la celebración para disculparse con el actor por los problemas que le pueda haber generado de cara a promocionarse en televisión. "Bueno, pues te he dicho de nada por lo otro pero lo siento por esto, porque también es un sitio al que está bien ir...", lamentaba el humorista. "Volvería a hacerlo una y mil veces", ha sentenciado entre aplausos Iglesias dejando claro que tiene bando escogido en la guerra de audiencias.