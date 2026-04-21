Qué invitado va hoy, martes 21 de abril a 'La Revuelta', el programa de David Broncano en TVE

Tras abrir la semana con la visita de Diego Armando Maradona Jr. y Miguel Poveda, 'La Revuelta' regresa este martes con un invitado bomba para alzar a Henar Álvarez frente al estreno de Marc Giró en La Sexta. David Broncano recibió al ex futbolista y entrenador argentino y reservó la recta final de la noche para descubrir la nueva música del cantaor de flamenco con una actuación en directo.

La visita del entrenador y el cantante se tradujo este lunes en un 10.5% de share y 1.310.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió un 13.8% de share y 1.712.000 espectadores gracias a la visita de Luis Fonsi, Edurne y Antonio Orozco. Por su parte, 'La isla de las tentaciones' logró firmar un 10.1% de cuota de pantalla y 1.249.000 seguidores durante su franja express en Telecinco.

Maxi Iglesias, el invitado de David Broncano de este martes en 'La Revuelta'

¿Pero qué invitado visita hoy, martes 21 de abril 'La Revuelta'? 'El Hormiguero' recibirá por primera vez a Simone Biles, la gimnasta más laureada de todos los tiempos. La atleta estadounidense visitará el espacio de Antena 3 tras ejercer como embajadora de los Premios Laureus en Madrid este lunes. Por su parte, David Broncano se reencontrará con Maxi Iglesias consiguiendo una de las entrevistas más esperadas de los últimos meses.

Vaya tío. De los mejores ejemplares que puede ofrecer la raza humana. #LaRevuelta @Maxi_Iglesias pic.twitter.com/oG4wZ52FKv — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 21, 2026

El actor visitará de nuevo 'La Revuelta' este martes un mes después de que Lecturas colocase en portada las imágenes que confirmaron su relación con Aitana Sánchez-Gijón. Ahora, el intérprete se sentará por primera vez en televisión tras la confirmación de su historia de amor, por lo que el espacio de David Broncano podría ejercer de baza ante el estreno de 'Cara al show' en La Sexta, movilizando a los espectadores para 'Al cielo con ella'.

El madrileño, más allá de pronunciarse sobre su relación con la actriz, acude al espacio de TVE esta semana para promOcionar 'Todo lo que nunca fuimos', su nueva película que llegará a las salas de cine el 6 de junio y que adapta la exitosa novela homónima de Alice Kellen.