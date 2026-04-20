RTVE recorta a 'Cifras y Letras': hace desaparecer la mitad de sus emisiones desde esta semana en la programación

Después de que en los últimos meses, 'Cifras y letras' haya sufrido un vaivén en su programación en la noche de los viernes con parones, cambios de horario o la eliminación de sus reposiciones, ahora el concurso que presenta Aitor Albizua se enfrenta a otro reajuste en la parrilla diaria de La 2.

Así, La 2 ha decidido reestructurar su programación nocturna desde este mismo lunes 20 de abril con 'Cifras y letras' como el gran damnificado. Y es que el concurso contará desde ahora con una única entrega de estreno, eliminando totalmente su reposición.

ATENCIÓN

Esta noche comenzamos a partir de las 21:45 h con un único programa y será de estreno. #CifrasYLetras pic.twitter.com/lRWfIt5Hai — Cifras y Letras (@CifrasLetrasTVE) April 20, 2026

Cabe recordar que desde hace tiempo, La 2 optó por emitir una reposición de 'Cifras y letras' a partir de las 21:00 horas justo antes de ofrecer una nueva entrega en torno a las 21:45 horas. Una estrategia que ahora cambia con la desaparición de los programas repetidos.

De esta forma, desde este lunes, 'Cifras y letras' solo contará con sus programas de estreno de lunes a viernes a partir de las 21:45 horas. Un cambio que supondrá el cambio de las reposiciones del concurso de Aitor Albizua por las entregas de estreno de 'Trivial Pursuit', que su vez redoblará sus emisiones con entregas repetidas justo después de 'Sukha'.

No obstante, este lunes y martes, la programación de La 2 sufrirá serios cambios con motivo de diferentes eventos. Para empezar, este lunes, 'Sukha' verá reducida su emisión de 19:40 a 20:00 horas para poder emitir después un especial sobre la celebración de la Real Sociedad tras ganar el título de la Copa del Rey al Atlético de Madrid. Después, a las 21:00 horas, la cadena emitirá una nueva entrega de 'Trivial Pursuit' y 'Cifras y letras' cogerá su relevo a las 21:45 horas.

Mientras que el martes, La 2 suspenderá la emisión de 'Trivial Pursuit' para emitir entre las 20:15 y las 21:45 horas la gala de los Premis San Jordi de Cinematografía justo antes de ofrecer una nueva entrega de 'Cifras y letras'.

Así queda la programación de La 2 este lunes 20 de abril:

19:40 horas - 'Sukha'

20:00 horas - Especial: Celebración de la Real Sociedad por el título de la Copa del Rey

21:00 horas - 'Trivial Pursuit' (nuevo programa)

21:45 horas - 'Cifras y letras' (nuevo programa)

Así queda la programación de La 2 este martes 21 de abril:

19:40 horas - 'Sukha'

20:15 horas - Premios Sant Jordi de Cinematografía 2026

21:45 horas - 'Cifras y letras' (nuevo programa)

Así queda la programación de La 2 este miércoles 22 de abril: