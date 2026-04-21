Dónde está grabada la serie 'Barrio Esperanza', el mejor estreno de una ficción de RTVE en seis años

RTVE ha dado la campanada con su último estreno de ficción española: 'Barrio Esperanza', una nueva serie de marcado tinte social protagonizada por Mariona Terés y Alejo Sauras y producida por Globomedia ('Los Serrano', 'Aída'). Esta comedia ambientada en un colegio público arrancó en el prime time del domingo con un atronador éxito de crítica y de audiencia, convertida en el mejor debut de una serie semanal en La 1 desde hace seis años.

El lanzamiento del doble capítulo piloto de 'Barrio Esperanza' en la noche dominical antes de su salto a los miércoles firmó un grandísimo 15,3% de cuota de pantalla y congregó a más de 1,6 millones de telespectadores de media. Fue líder de su franja de emisión -de 22:00 a 00:25 horas-, y demostró que la ficción nacional sigue muy viva cuando le arropa una intensa campaña de promoción y una acertada programación, primando la racionalización de horarios para una serie dirigida a un target más familiar.

El éxito indiscutible de 'Barrio Esperanza' se trasladó también a las redes sociales, aupándose a los primeros puestos del trending topic durante toda su emisión con una recepción muy positiva por parte de los espectadores en X, calificándola como "perfecto servicio público para RTVE", con alabanzas a que la televisión pública produzca "ficción que da lugar a la reflexión", tratando temas "necesarios y reales" y cargada de "críticas sociales". Precisamente, su mensaje primordial es la defensa de la educación pública y de calidad, aportando muchos ejemplos de lo que ocurre en el mundo escolar.

'Barrio Esperanza' nos traslada hasta un colegio público de un barrio popular marcado por las segundas oportunidades, los conflictos sociales y el poder transformador de la enseñanza. Además, cuenta con un reparto coral de lujo encabezado por Mariona Terés y Alejo Sauras, a quienes acompañan grandes actores y actrices como Mariano Peña, Ana Jara, Ruth Núñez, Laura de la Uz, Guillermo Campra o Ángel Héctor. Todos ellos encarnan al profesorado y personal del centro, con unos personajes que sirven de prescriptores para reivindicar la educación pública.

El colegio de 'Barrio Esperanza' se ubica en realidad en un instituto público madrileño

Pero si hay algo que cobra un especial protagonismo en esta serie es su escenario de grabación principal. Rodada íntegramente en Madrid, 'Barrio Esperanza' tiene como epicentro el colegio público que vertebra todas sus tramas. Y tal y como ha verificado El Televisero, el colegio Barrio Esperanza se localiza realmente en un instituto real ubicado en el madrileño barrio de La Paz, el IES Dámaso Alonso.

Precisamente, el rodaje de 'Barrio Esperanza' se desarrolló entre los calurosos meses de julio y agosto de 2025, aprovechando que no era periodo lectivo para poder disponer íntegramente de las instalaciones de este instituto público, un edificio que fue construido en el distrito de Fuencarral-El Pardo hace más de cuarenta años y que en el barrio se le conoce popularmente como "El Blanco", debido a su terminación exterior.

Imagen actual del IES Dámaso Alonso (Madrid) | El Televisero

También, buena parte de los exteriores de esta nueva serie de La 1 de RTVE creada por Iván Escobar y Antonio Sánchez Olivas se desarrollan en las inmediaciones del instituto Dámaso Alonso, cuyas calles aledañas en la barriada residencial Colonia de San Enrique curiosamente también albergaron los rodajes de la primera etapa de la mítica serie 'Física o Química'.