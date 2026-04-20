La audiencia del estreno de 'Barrio Esperanza', con un récord en 6 años, a examen: Dónde se vio más y en qué targets

La 1 de RTVE estrenó este domingo 'Barrio Esperanza', su nueva comedia social con Mariona Terés, Alejo Sauras y Mariano Peña entre su elenco artístico principal. Y la audiencia, que ya se deshizo en elogios durante la emisión, ha respondido con datos excelentes.



El doble capítulo registró un grandísimo 15,3% de cuota de pantalla y congregó a más de 1,6 millones de telespectadores de media. Cifras meritorias y en peligro de extinción para la ficción en abierto ante el contexto actual en el que se mueve la televisión. Es más, el debut de 'Barrio Esperanza' en la noche dominical es el estreno de una serie semanal en la cadena pública con mayor audiencia desde hace seis años.

'Barrio Esperanza' fue líder absoluto a mucha distancia de sus principales competidores, provocó que La 1 dominara el prime time con un destacado 14,4% y se alzó como el espacio no informativo más visto del día. A continuación, los resultados en la franja de estricta competencia, de 22:00 a 00:25 horas, frente a rivales consolidados como 'Supervivientes' o 'Una nueva vida':

Barrio Esperanza: 15,3% y 1.611.000

Supervivientes: 9,5% y 999.000

Una nueva vida: 9,4% y 987.000

GRAN ESTRENO de #BarrioEsperanza en el prime time de @la1_tve



🎒 LÍDER con un 15.3% de share y una media de 1.611.000 espectadores



🎒 Emisión no informativa + vista del día en TV



🎒 Más de 4.7 millones de espectadores únicos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/C2frB0ima8 — Dos30' (@Dos30TV) April 20, 2026

Ante el éxito rotundo de la serie de RTVE producida en colaboración con Globomedia, la séptima gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' anotó su peor dato de la presente edición en Telecinco, con un 11,6% de media (924.000) en su franja de emisión completa. Por su parte, 'Una nueva vida', el culebrón turco de Antena 3, se conformó con un débil 9,8% de share y 954.000 seguidores, encadenando ya cinco capítulos consecutivos en el unidígito.

La nueva entrega de #ConexiónHonduras7 en el prime de @telecincoes alcanza el 11.6% de cuota, 924.000 de audiencia media y 3.124.000 espectadores únicos



🏝️ 14.8% entre el público femenino



🏝️ 14.4% de 25 a 44 años#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/h9ysX26WQn — Dos30' (@Dos30TV) April 20, 2026

Volviendo a la extraordinaria acogida de 'Barrio Esperanza', una ficción que combina ese punto de comedia, emoción y compromiso social que ha cautivado al público, analizamos pormenorizadamente su rendimiento gracias a un informe elaborado en exclusiva por la consultora audiovisual Dos30'.

Análisis exhaustivo del rendimiento de 'Barrio Esperanza' en su estreno en La 1 de RTVE

En primer lugar, en cuanto a la curva minuto a minuto, la emisión arrancó con un 12,7% y acabó con un 16,1%. Su cuota máxima se produjo a las 24:17 horas, ya encarando su desenlace, con un enorme 18,6%. El minuto más visto se registró al filo de las 22:30 horas con más de 1,8 millones de telespectadores frente al televisor.

Dos30'

Por otro lado, respecto al perfil del público de 'Barrio Esperanza', firmó cifras relativamente parejas en hombres (14,7%) y mujeres (15,9%). En lo relativo al target por edad, lideró en todos los públicos de 4 a 74 años, sobresaliendo muy especialmente en jóvenes (13-24 años) con un 15,4% y en adultos (45-64 años) con casi un 17% de cuota.

Dos30'

Por mercados, 'Barrio Esperanza' arrasó en Castilla-La Mancha (21,4%), Madrid (19,8%), Aragón (19,4%), Comunidad Valenciana (18,4%), Castilla y León (18,3%), Euskadi (18,1%), Región de Murcia (18,1%) o Navarra (17,5%). En todos estos territorios se situó notablemente por encima de la media nacional al igual que el denominado Resto (16,4%).